Session: Update 0.0.0.7 für Xbox One & PC erschienen

PC XOne Xbox X

Die Entwickler der creā-ture Studios haben wie versprochen noch im Januar 2021 ein Update für die Skateboard-Simulation Session (im Early-Access-Test, Note: 8.0) veröffentlicht. Allerdings handelt es sich nicht wie im Vornherein angekündigt um Version 0.0.0.6 sondern um 0.0.0.7. Die enthaltenen Änderungen sind aber dieselben.

So wurde das komplette Physiksystem des Spiels überarbeitet. Dadurch soll alles anders anfühlen, angefangen beim einfachen Herumfahren mit dem Board bis hin zur Ausführung von Tricks. Und wo wir gerade bei diesem Punkt sind, die Entwickler haben einige neue Manöver für euren virtuellen Skater eingebaut. Beispielsweise sind nun Shove-Its, Darkslides, Primos, Caspers und Primo-Flips möglich. Auch wie ihr euch dreht wurde überarbeitet, nun habt ihr die Möglichkeit für manuelle Rotationen. Ihr müsst euch also nicht mehr vor dem Absprung eindrehen, sondern könnt auch erst in der Luft rotieren.

Die Grinds wurden ebenfalls mit einem neuen System bedacht, es soll nun einfach sein, auf Objekten zu grinden und zu sliden, ebenso sollen Tricks aus einem Grind heraus leichter und schöner von der Hand gehen. Euer Skater ist auch nicht mehr so leicht umzuwerfen und kippt bei jeder kleinen Kollision direkt vom Brett.

Wenn ihr Fans davon seid, eigene Skateclips zu erstellen, dann dürft ihr euch über neue Filter freuen, die an die legendäre VX1000-Kamera von Sony angelehnt sind. Konkret handelt es sich um ein Fisheye-Objektiv, das ihr sogar auf das klassische 4:3-Format einstellen könnt.

Wie schon bekannt gegeben wurde, haben auch neue Charaktere ihren Weg in das Spiel gefunden. Dazu zählt auch die Skateboard-Legende Daewon Song. Es gibt außerdem neue Kleidungsmarken wie Fallen, eS, SML Wheels, No Comply und Heroin Skateboards. Das Entwicklerteam hat außerdem ein experimentelles Quest-System eingeführt. Wenn ihr Donovan und Rib Man auf der Map aufsucht, könnt ihr Aufträge von ihnen erhalten. Außerdem gibt es zusätzliche Herausforderungen, ein deutlich erweitertes Einstellungsmenü, ein Questlog, der Skateshop hat geöffnet, einige Gebiete wurden optisch überarbeitet und noch vieles mehr. Die vollständigen Patchnotes findet ihr in den Quellen.