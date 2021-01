PM: HYPER SCAPE: EINLADUNG ZU TAKESHIS TEAM DEATHMATCH PARTY MIT DEM NEUEN PC CROSSPLAY (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 28. Januar 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, das PC Crossplay und das Takeshis Team Deathmatch Party Event mit exklusiven Belohnungen ab sofort in Hyper Scape verfügbar sind. Titel Update 4 bietet zudem ab sofort neue kosmetische Items und Verbesserungen an Kampfsystem und Spielmodi.

Takeshis Team Deathmatch Party Event

Dieses zeitlich begrenzte Event ist ab dem 28. Januar bis zum 9. Februar verfügbar und lädt zu sehr schnellen und intensiven Team Deathmatch Kämpfen ein. Spieler:innen können während des Events exklusive kosmetische Belohnungen freischalten, in dem sie die folgenden Herausforderungen bewältigen:

Nachdem die entsprechenden Herausforderungen absolviert wurden, wird das jeweilige Item automatisch dem Spind im Spiel hinzugefügt.

PC Crossplay

Das neue Crossplay ermöglicht ab heute das Zusammenspielen auf PC, PlayStation und Xbox im selben globalen Matchmaking-Tool.

Kampf-Updates

Mit dem Titel-Update 4 wurde die Zielhilfe angepasst, indem der Kugelmagnetismus auf mittlere bis große Entfernung für alle Waffen verringert wurde.

Spielmodi Updates

Neue kosmetische Items

Diese Items beinhalten ein neues Champion Outfit, Nahkampfwaffen, Einsatzkapseln und wöchentliche Bundles, die von Watch Dogs® inspiriert sind.

