PM: AUF DEN SPUREN VON FENYX’S QUEST IM NEUEN UNO® DLC - JETZT ERHÄLTLICH (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf,28.Januar2021– Ubisoft®gab heute bekannt, dassFenyx’sQuest, der neueste DLC für dasbeliebteUNO®-Konsolenspielab sofort erhältlich ist. Inspiriertist dieFenyx’sQuest-ErweiterungvonImmortalsFenyxRising, einer aufregenden neuenMarkeumden CharakterFenyx, welcherwahlweisealsmännlicheoder weiblicheHalbgottheitin Erscheinung tritt,aufderSuche nach der Rettung der griechischen Götter. Der neueFenyx’sQuest-DLCergänzt dasklassischeUNO-Erlebnis mit neuen Features, die auf den kultigsten Elementen der Goldenen Insel basierenundliefert einefantastische Wendung.

Der Trailer zuFenyx’sQuestkann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier alsDirektdownloadbereit.

Die AT-Version des Videos kann hier aufYouTubegefunden werden und steht ebenfalls an dieser Stelle zumDirektdownloadbereit.

Fenyx’sQuestist ab sofort separat für PlayStation®4, XboxOneKonsolen, Nintendo Switch™und Windows PC erhältlich und wird demnächst auch fürStadiaangeboten.Fenyx’sQuestwird mittels Abwärtskompatibilität auch auf PlayStation®5 und Xbox Series X|S spielbar sein. Ebenso kann dieUNOUltimate Editionbezogen werden, welche Zugang zuFenyx’sQuestund allen anderenUNO-DLCs gewährt.

MitFenyx’sQuestkönnen dieSpieler:innendasUNO-Spielin einer immersiven Umgebung mit einem lebendigen, von der Goldenen Insel inspirierten Spielbrett, exklusiven Themenkarten und demImmortalsFenyxRisingSoundtrack erleben.Fenyx’sQuestwirderfüllt,um die Götter zu befreienund Typhons Fluch zu bannen. Zu Beginn jeder Partie erhält man einen von vier verfluchten Göttern, den es zu befreien gilt,um als passiven Effekt den mächtigen Segen des jeweiligen Gottes zu erhalten:

Für mehr Informationen zudenUNO-Videospielenkann die offizielle Seite besucht werden. Für die neuesten Nachrichten zu allen Ubisoft-Spielen kann zudem unsere Seitenews.ubisoft.combesucht werden.

Angebote zudenUNO-Videospielenim Ubisoft Store unter:https://store.ubi.com/de/home

