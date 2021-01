PM: Dreams: Präsentation eurer Finalisten für die zweiten jährlichen Impy-Awards (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist wieder so weit. Hier bei Media Molecule haben wir die vergangenen Monate damit verbracht, uns durch die Berge an Nominierungen für unsere jährlichen Impy Awards zu graben. Die Impy Awards feiern die besten, cleversten, abgedrehtesten, aufgewecktesten und spannendsten Kreationen, die im Laufe des letzten Jahres in Dreams erstellt wurden. Stellt euch einfach Dagobert Duck vor, wie er in seinem Geldspeicher in einen riesigen Talerhaufen eintaucht – genau so haben wir uns gefühlt, nur sind wir in Videospiele eingetaucht (und in Kurzfilme und Modelle und Musikstücke und und und …).

Es war unglaublich schwierig. Die Veröffentlichung von Dreams liegt jetzt rund ein Jahr zurück, es war also klar, dass uns mehr brillante Kreationen als jemals zuvor erwarten würden, aus denen wir – und unsere besonderen Gastjuroren, von denen ihr bestimmt viele aus der Spielebranche kennt – auswählen müssen. Wir werden die gesamte CoMmunity – und unseren 1. Geburtstag! – am 14. Februar 2021 feiern. Erlebt eine wunderbare, völlig übertriebene Preisverleihung, die wir vollständig in Dreams auf die Beine gestellt haben. Ja, ihr habt richtig gelesen.

Aber heute tauchen wir endlich mal wieder auf und holen tief Luft, um euch unsere engere Auswahl für die diesjährigen Impy Awards zu präsentieren. Bevor wir sie euch zeigen, solltet ihr daran denken, dass die folgenden Kategorien von der CoMmunity entschieden werden und ihr hier für eure Gewinner abstimmen könnt:

Ihr könnt noch bis zum 4. Februar eure Stimmen für diese Kategorien abgeben. Alles klar? Gut. Und jetzt, frisch aus unserem riesigen Schatzhaufen, die endgültigen Nominierten:

Funniest Creation

ig Detective 3 – Death on Detox Island – Team Pig Detective

Push to Open – ParsleyGuy_Alex

„This Halloween“ – Music Video – TheRedProphett

Throwing a New Year’s Eve Party With Barry Blobfish – Zach-inator6

Opposite Day 8: It Ain’t Great! – MrCaseyJones

Scare of the Year

The Twilight Shift – RurouniDan

Left to Rot [HORROR] – Denjo92

Vestige – AVNDR_found

Trauma – NauticalSquatch

THE INVOCATION – TheBlightBeast

Best Art Direction

The Snowgardens – HalfUp

Where leaves fall from Serenity – Sparten__X53

Bon Appétit ! [WIP] – Elfiooh

THEOGONY – ZIIQ

Untitled Space Opera. – ORD6

Best Sculpture

Pumpkin Spice – SootyPinions

Cheetah Head – SuperCatchyName

A Greasy Meal – VitaminG_90

Arashiyama Bamboo Grove – BADROBO82

Silver Elder Dragon Head Sculpt – palscage

Best Animation

The Snowball – byvsen

NOGUCHI’S BELL – Episode 1 Trailer – Cyber_Sheep_Film

Lightning Bolt! Lightning Bolt! – patekkah

Go Hiking! – arseny3d

Nine Tails Story / DEMO – Esuki

Best Character

8-Bit – Zypher755

*lash – FeyzPS

Alfie (Alfred Elephant) – PuddyDoke

A very Plane character – icecreamcheese

Mrs Meek – Andymationb

Best Narrative

Pig Detective 3 – Death on Detox Island – Team Pig Detective

The Snowball – byvsen

Pollen – TRIX9

The Hermit – Lidlig

The Snowgardens – HalfUp

Best Gameplay

Tiamatan – girlfromcroydon

Octane – Azure_Kn1ght

Press X to Puzzle – Pixel_Gorilla

STEAMBOUND – donut_mutt

Alpine Dream (Snowboarding) – TheOtterbon

Best Music

Pig Detective 3 – Official Soundtrack – ReddishBoat

Grey Song a Day Album – SaucelessOne

MasherButtons – For The Dreams I Can’t Remember (venwave Remix) – Venwave

Morgonblues – byvsen

Splatty’s Adventure – NiloFranck

Best Audio Design

The Snowball – byvsen

Disappearance at Birch Hollow – Mandelbo

Left to Rot [HORROR] – Denjo92

GL/TCH-R [WIP] – Elca_Gaming

Vineland – ZIIQ

Best Innovation

Moldable Maze Testing Levels (WIP) – TannicAlloy

IMPCEPTION – cgCody

Community Events TV – Bella_Iris

The Entropy Games – Entropy-Tamed

Musicalia – Glitch_Me_Up

Best VR Experience

Tectonic – sanderobros

ESCAPE – A minimalist Escape Room – SlurmMackenzie

Please Press the Button – Aecert

Jungle Bill VR – Nbeyeler

ME – Wargarble

Best Voice Acting

KeldBjones in LOCK

Bella_Iris in The Widow

Zodira in The Twilight Shift

xMightyViciousx in Deeno Teaser Trailer: In-Dreams Cut

SKINNYCHAD in Shuffleboard

Favourite Video Creator

SakkusMind

UglySofaGaming

LadyLexUK

VinceKully

byvsen

Favourite Streamer

KeldBjones

Elca_Gaming

MickYayger

cutaia_net

ApesOnFire

Hidden Gem Dream

Binary Bash – danikaka

RElax unWIND – der_timme

A Crime on Floor 99 – Frostadoodle

Musicalia – Glitch_Me_Up

Grey Song a Day Album – SaucelessOne

Hidden Gem Creator

Zypher755

stevie128k

Lidlig

beanbob101

Helekosi

Best Curator

LadyLexUK

Pookachoo

OcularFixation

Nephrendil

Lucid_Stew

Most Improved Dreamer

Yledbetter10

HeyitsmeDG

NotreDamin

girlfromcroydon

JechtaPlays

Most Helpful Dreamer

TAPgiles

Aecert

VinceKully

SakkusMind

MrCaseyJones

Community Star

leadnail

KeldBjones

Phreaky

Bella_Iris

venwave

Creator of the Year

Pixel_Gorilla

RbdJellyfish

Prinz_Laser

HalfUp

Entropy-Tamed

SebastianTeamPD + Team Pig Detective

girlfromcroydon

Creation of the Year

LOCK – Pixel_Gorilla

The Snowgardens – HalfUp

Alpine Dream (Snowboarding) – TheOtterbon

A Little Perspective – RbdJellyfish

INFINITY JUMP – the_burgervan

TEMPORAL FUSE – DancingEmber

Pig Detective 3 – Death on Detox Island – Team Pig Detective

Wow, was für eine Ausbeute! Wir müssen hier dringend die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Kann uns mal schnell jemand eine Tresortür erstellen? Oder einen Grizzly-Bären? Was schneller geht.

Alle Schöpfer haben wirklich tolle Arbeit geleistet – egal, ob ihr es in die engere Auswahl geschafft habt oder nicht. Und wenn ihr jetzt immer noch mitlest, dann hoffen wir, dass wir uns beim anstehenden Event am Sonntag, den 14. Februar, um 17:30 Uhr MEZ auf Twitch und Youtube wiedersehen werden, wenn wir die Gewinner bekannt geben.

Bis dahin findet ihr uns auf unseren sozialen Kanälen. Mit dem Hashtag #ImpyAwards könnt ihr uns erzählen, wie sehr ihr euch schon auf die Preisverleihung freut. Und schaut doch schon mal in unserem extra eingerichteten Hub im Spiel vorbei! Dort könnt ihr die Gewinner des letzten Jahres in der Galerie ansehen, im Teezimmer entspannen und euch mit unserer exklusiven „Impy Awards“-Glamourtasche auf den großen Abend vorbereiten.

Außerdem gibt es ZWEI neue, limitierte „Impy Awards“-Wichtel zum Sammeln! Dafür müsst ihr die Scavenger Jagd im Wichtel Hub abschließen und wenn ihr dann den Level verlässt, erhaltet ihr dieses glamouröse Paar – Fitz und Renée!

Dafür solltet ihr den neuesten Patch (Update 2.21) installiert haben(der am 10. Februar erscheint), sonst werden sie nicht freigeschaltet. wenn ihr die Jagd vor dem 10. Februar abgeschlossen habt, bekommt ihr die Wichtel, sobald das Update heruntergeladen habt. Ganz einfach!