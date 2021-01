PM: Die Flucht vor den Schrecken von Sparrow Lock hat begonnen – Monstrum 2 startet in den Early-Access (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Flucht vor den Schrecken von Sparrow Lock hat begonnen – Monstrum 2 startet in den Early-Access

– Launch-Trailer lässt euch das Blut in den Adern gefrieren –

28. Januar 2021 – Das BAFTA-nominierte Entwicklungsteam von Junkfish aus Dundee freut sich bekannt geben zu können, dass Monstrum 2, das asymmetrische Survival-Horror-Spiel, ab sofort via Steam-Early-Access für 12,50 € verfügbar ist . Wer das Spiel vor dem 4. Februar erwirbt erhält zudem zusätzliche Inhalte, darunter Skins aus dem original Monstrum und ein exklusives Namensschild.

Das Multiplayer-Sequel des Kultspiels Monstrum bringt neue Monster, neue Rätsel und neue prozedural generierte Umgebungen. Wie im heutigen Launch-Trailer gezeigt finden sich bis zu vier Spielerinnen und Spieler auf einer abgelegenen Forschungseinrichtung auf dem Meer wieder und die einzige Fluchtmöglichkeit wird ihnen von einem von drei monströsen Experimenten versperrt.

Fliehst du noch, oder jagst du schon?

Die Gefangenen erkunden Sparrow Lock und räumen dabei Hindernisse beiseite, schalten neue Areale frei und finden nützliche Items um das Monster zu überlisten und Rätsel zu lösen. Dabei ist es wichtig stets verborgen zu bleiben, denn wer entdeckt wurde muss alles geben um die wilde Monsterhatz zu überleben.

In dieser Kombination aus First-Person-Stealth-Gameplay, Survival-Horror und einem starken Rätsel-Fokus müssen Spielerinnen und Spieler zusammenarbeiten um gemeinsam zu fliehen – was einer Konfrontation mit dem Monster auf jeden Fall vorzuziehen ist. Mit einem Schwierigkeitsgrad, der sich der Gefangenenanzahl anpasst und prozedural generierten Umgebungen, Fallen, Rämen und Rätseln gleicht kein Durchgang dem anderen.

Als Monster kann man aus einem von drei Angsteinflößenden Experimenten wählen, jedes verfügt über einzigartige Fähigkeiten und einen speziellen Spielstil. “Brute” nutzt schiere Körperkraft um durch Wände zu brechen, “Malacosm” teleportiert sich direkt zu den nichtsahnenden Opfern und “Bhagra” verfolgt die Beute aus den Schatten. Jedes Monster nutzt die Umgebung auf eine andere Weise um unvorsichtige Gefangene in die Enge zu treiben und hat dabei einen eigenen Spielstil.

“Von einer Gruppe frisch Graduierter, die ein Indie-Leidenschaftsprojekt erstellen, zu unserem ersten kompletten Multiplayer-Spiel ist es wirklich eine Reise und eine ausgesprochen lehrreiche Erfahrung gewesen. Es ist gleichermaßen aufregend und beängstigend Monstrum 2 offiziell in den Early-Access zu schicken und die Community in das Spiel zu involvieren.” sagte Adam Dart, CEO von Junkfish.

Über Junkfish

Taucht mit Junkfish, einem der führenden, unabhängigen Spieleentwicklungsstudios mit Sitz in Schottland und Singapur, ab in die Wogen des Indie-Oceans. Wir entwickeln einzigartige, innovative Titel für eine weltweites Publikum. Unser bekanntester Titel ist der BAFTA-nominierte Klassiker “Monstrum”. Wir sind stolz darauf, mit unserem kommenden Multiplayer-Horror-Sequel “Monstrum 2” erst kürzlich als UK Game of the Show prämiert worden zu sein.