Cyberpunk 2077: Hotfix 1.11 erschienen / Behebt kleine Bugs

Für das im Dezember veröffentlichte Cyberpunk 2077 (im Test) hat Entwickler CD Projekt Red erst kürzlich eine umfangreiche Update-Roadmap veröffentlicht. Dort wurde festgehalten, wie man nach dem holprigen Start das Spiel in einen Zustand bringen wolle, in dem es für alle Käufer akzeptabel ist. Vor wenigen Tagen wurde zu diesem Zweck der große Patch auf Version 1.1 veröffentlicht, nun steht der zugehörige Hotfix 1.11 für alle Release-Plattformen bereit, der kleinere Fehler behebt.

Zum einen wurde ein Bug in der Mission "Down the Street" ausgemerzt. In dieser ruft euch Takemura an und nach dem Telefonat geht der Auftrag weiter. Normalerweise. Durch den Fehler sprach er aber nicht mit euch, die Leitung blieb offen und die Quest ging nicht weiter.

Als zweite Änderung setzt der Hotfix das Loot-System zurück. Vor Patch 1.1 war es möglich, nicht aufgehobene Beute neu auszuwürfeln. Dazu musstet ihr einfach speichern und das Spiel neu laden. Dies ging kurzzeitig nicht, mit dem Hotfix hat CD Projekt Red das System aber wieder zurückgesetzt.