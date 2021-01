PM: Nachhaltigkeit in Minecraft: Spiele und lerne in der kostenlosen Sustainable City (Microsoft Xbox Wire)

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android Browser andere

Die Welt von Minecraft wird nachhaltiger! Mojang Studios stellt ab sofort allen Spielern die Sustainable City-Karte zu Verfügung. Auf dieser kostenlosen Karte erleben die Spieler eine nachhaltige Stadt, die Ziele und Themen des jährlichen Microsoft Sustainability Reports aufgreift und zum Leben erweckt!

Downloade die Sustainable City-Karte kostenlos im Microsoft Marketplace unter Education Collection oder als Teil der Minecraft: Education Edition. In der Education Edition stehen Lehrenden sechs neue Übungen zum Download bereit. In den neuen Lektionen erhalten Schüler einen Einblick in verschiedene Aspekte eines nachhaltigen Lebens auf der Erde – beispielsweise verantwortungsvolle Forstwirtschaft, Abfallmanagement, den Aufbau eines nachhaltigen Hauses, die Erforschung alternativer Energiequellen und vieles mehr.

Nachhaltige Lebensmittelproduktion Lerne mehr über nachhaltige Verfahren in der Lebensmittelproduktion, indem Du einen Bauernhof, ein Lebensmittelgeschäft, eine Abfallbeseitigung und ein Recyclingunternehmen besuchst.

Abwasser-Management Erfahre mehr über die Wasserversorgung und die Wasseraufbereitung und lerne, wie Klärschlamm zu Dünger wird und das aufbereitete Wasser in Dein Haus zurückkehrt.

Recycling Besuche eine Mülldeponie und erfahre, welche Materialien recycelbar sind und was mit Stoffen passiert, die nicht recycelt werden können.

Verantwortungsbewusste Forstwirtschaft Erlange ein besseres Verständnis über soziale, ökonomische und umwelttechnische Aspekte verantwortungsbewusster Forstwirtschaft.

Nachhaltiges Wohnen Betrete ein Wohnhaus aus nachhaltigen Materialien und lerne, wie Du Dein Leben energieeffizienter gestalten kannst.

Alternative Energiegewinnung Besuche ein Wasserkraftwerk, lerne mehr über das Stromnetzwerk und darüber, wie aus Windkraft und Turbinen Elektrizität gewonnen wird.

Mojang setzt sich zum Ziel, durch die Macht des Spielens eine bessere Welt zu schaffen – dazu gehört auch ein verantwortungsbewusster Umgang mit den Ressourcen des Planeten. Minecraft unterstützt bereits seit geraumer Zeit globale Umwelt-Initiativen wie The Nature Conservancy und den World Wildlife Fund. Mehr als 100 Millionen Spieler tauchen regelmäßig in die Welt von Minecraft ein und mehr als 35 Millionen Schüler lernen durch die Minecraft: Education Edition mehr über Programmierung, Nachhaltigkeit und viele weitere Aspekte des modernen Lebens. Für weitere Informationen zu Minecraft und aktuelle News aus dem Xbox-Kosmos schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.