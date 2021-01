PM: Twitch Takeover: Xbox und Pringles durchbrechen die Grenzen von Gaming und Realität! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Summary

Mit einem überraschenden Takeover des Twitch-Kanals von Content Creator Leah Viathan durchbricht Pringles die Grenzen von realer und digitaler Gaming-Welt. Nach diesem unkonventionellen Kampagnenstart hält Pringles weitere Überraschungen und Leckerbissen für Fans und Gamer bereit!

Es war ein routinemäßiger Stream von Leah Viathan bis plötzlich ein Zombie in das Zimmer der Gamerin einfällt. Mit untoten Hunger ausgestattet hat der Zombie nur ein Ziel: die unwiderstehliche Dose Pringles neben der Streamerin. Zuschauer überall auf der Welt und Fans von Leah hat der untote Besucher kalt erwischt.

Der Zombie ist übrigens Frank, ein in Zusammenarbeit mit Pringles entstandener Charakter, der dem Titel West of Dead entflohen ist. Die Aktion fand am Mittwoch auf dem Twitch-Kanal von Leah statt – klicke hier und schaue dir den Moment erneut an.

Für Fans von Leah kam der Angriff vielleicht etwas weniger überraschend, schließlich hatte sie auf ihren Social Media-Kanälen die Kooperation mit Pringles bereits angekündigt.

In enger Zusammenarbeit schufen Xbox, Pringles und West of Dead – unter anderem mit Ron Perlman – Zombie Frank als Gesicht der Gaming-Kampagne. Franks Ausbruch aus dem digitalen Game in die reale Welt zeigt, wie eine innovative Kampagne Entertainment und Werbung miteinander verschmelzen lässt.

Jetzt ist Frank auf den Geschmack gekommen und wird die Videos und Streams weiterer Content Creator wie Doigby, Delux, Reborn_Live und RevedTV überfallen, bevor er für alle anderen Gamer ab dem 10. Februar in West of Dead als dauerhafter Charakter zu finden ist – eine bisher einzigartige Aktion! Willst Du Frank persönlich kennenlernen? Dann suche ihn im Saloon, wo er an einem Tisch sitzt und Spielern wertvolle Tipps mit auf den Weg gibt.

“Wir wussten sofort, dass es unseren Fans Spaß machen würde, eine Spiel-Kampagne mitzugestalten. Es war eine wirklich witzige Erfahrung und wir sind begeistert, Teil von etwas so Neuem und Innovativem zu sein. Die Pringles-Kampagne passt hervorragend zu West of Dead, und wir freuen uns darauf, Frank ab Februar wieder bei uns begrüßen zu dürfen”,

“Dies ist die dritte Gaming-Kampagne, die Pringles gelauncht hat. Allerdings war es besonders großartig, als führende Snack-Marke eine solche Premiere umzusetzen. Es hat wirklich Spaß gemacht, dieses fesselnde Erlebnis für Gamer zu schaffen – denn wir wissen, dass Gamer das Unerwartete lieben. Selbst Zombie Frank konnte es nicht erwarten, die Pringles endlich in die Finger zu bekommen – das war fantastisch! Wir hoffen, dass Snack- und Gaming-Fans gleichermaßen Spaß bei ihren Treffen mit Frank in West of Dead haben“,

Gewinne während der Aktion einen von vielen Preisen – darunter Xbox Series X-Konsolen, Xbox Wireless Controller mit einzigartigem Pringles-Design, eine Multiplayer Training-Session in Halo mit dem 343 Pro Team und viele weitere Preise! Für eine Teilnahme sammle die Codes auf Deinen Pringles-Packungen, besuche die Pringles-Website und erfahre, ob Du ein Gewinner bist!

Auf den Geschmack gekommen? Dann besuche Frank in West of Dead mit dem Xbox Game Pass und lerne die anderen Gäste der untoten Westernwelt kennen – oder hol Dir das Spiel im Microsoft Store oder beim Einzelhändler Deiner Wahl. Du und Deine Freunde wollen den Xbox Game Pass Ultimate ausprobieren? Dann sichert Euch jetzt die ersten 3 Monate für nur 1 Euro.

