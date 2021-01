PM: Demon’s Souls Character Design Photomode Contest (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Na, wer von euch hat sich schon durch die Untiefen von Demon’s Souls gekämpft, zahlreichen Gegnern das Fürchten gelehrt und dabei auch noch richtig cool ausgesehen?

Die zahlreichen Filter des PS5-Photomodes lassen euch viel Freiraum bei der visuellen Gestaltung eurer Demon’s Souls-Erfahrung. In den Einstellungen könnt ihr weg vom klassischen Filter und die Welt in neue Farben tauchen. Wie wäre es mit einem winterlichen Stil oder einem monochromen Look? Es liegt ganz bei euch!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr mit dem in Demon’s Souls integrierten Photomode ein Foto eures selbst erstellten Charakters machen. Wie ihr den Protagonisten oder die Protagonistin darstellt, ist ganz euch überlassen. Die vielen Funktionen im Photomode bieten zahlreiche Möglichkeiten, um das Bild nachträglich zu optimieren. Probiert es einfach mal aus, habt Spaß dabei und zeigt uns eure Figur im Rampenlicht.

Sobald ihr mit dem Bild zufrieden seid, postet ihr es entweder auf Twitter (mit den unten stehenden Hashtags) oder als Bild-Kommentar unter das Gewinnspiel-Posting in dieser Facebook-Gruppe. Schon seid ihr dabei!

Hashtags: #DemonsSouls #PSPhotomode

Zeitraum: 28.01.2021, 10:00 Uhr – 07.02.2021, 23:59 Uhr

Unser Tipp: Deaktiviert die optische Darstellung des Helms, damit ihr während des Spielens euren Charakter auch sehen könnt. Sonst verschwindet die Arbeit im Editor hinter einer Stahlhaube. Das könnte aber, je nach Look, auch ganz cool aussehen … !