Tomb Raider: Netflix kündigt Serien-Adaption an

Das Titelbild zeigt eine Szene aus Shadow of the Tomb Raider

Die ikonische Haudrauf-Archäologin Lara Croft turnte nicht nur in ihren zahlreichen Videospielen durch Gruften, sondern schon mehrfach über die Kino-Leinwände. Nun entsteht bei der Produktionsfirma Legendary Entertainment eine Tomb Raider-Serie. Das gab Netflix jüngst auf Twitter bekannt. Die Handlung der Serie soll laut Ankündigung an die Spiele der Reboot-Trilogie anschließen, die mit Shadow of the Tomb Raider (im Test, Note 9.0) abgeschlossen wurde.

Anders als bei der Serie The Witcher, handelt es sich bei der Netflixisierung von Tomb Raider nicht um eine Umsetzung mit Schauspielern, sondern um eine Animationsserie. Im Bereich der Games-Animationen hat Netflix schon Castlevania und Dragon's Dogma im Programm. Daneben entsteht momentan mit Cyberpunk - Edgerunners eine Serie zu Cyberpunk 2077 (im Test, Note 10.0), die für 2022 angekündigt ist.