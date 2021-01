Roller Champions: Closed Beta startet am 17. Februar

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Im Rahmen der E3 2019 hatte Ubisoft erstmals das Funsport-Spiel Roller Champions (in der Preview) vorgestellt, das am besten als eine Mischung aus der Vollkontaktsportart Roller Derby und Rocket League beschrieben werden kann. Nachdem es jetzt länger still um den Titel war, hat das Studio eine Closed-Beta-Phase angekündigt, die am 17. Februar 2021 um 18 Uhr starten wird und bis zum 1. März 2021 geht. Ihr könnt auf PS4, Xbox One und dem PC via Ubisoft Connect teilnehmen, laut den Entwicklern soll es auch Crossplay geben.

Basierend auf dem Feedback der Closed Alpha wurden einige neue Features hinzugefügt. So gibt es nun einen Ranglisten-Modus, eigene Matches und einen 2-gegen-2-Modus, ansonsten treten je drei Spieler pro Team gegeneinander an. Außerdem wurden den Athleten einige neue Moves spendiert, so können sie sich nun voneinander abstoßen. Mit dem Skatepark wurde außerdem ein Social Hub eingebaut, in dem sich bis zu 6 Spieler gleichzeitig aufhalten können. Dort kann man trainieren, an Minispielen teilnehmen oder nur etwas mit den Mitspielern abhängen.

Wenn ihr an der Closed Beta von Roller Champions teilnehmen wollt, dann müsst ihr euch auf der entsprechenden Unterseite bei Ubisoft registrieren. Eine Garantie zur Teilnahme ist das allerdings nicht, ihr kommt lediglich in einen Lostopf und erhaltet nur mit etwas Glück Zugang. Selbiges gilt, wenn ihr bereits die Closed Alpha gespielt habt, mit einem Unterschied: Ihr müsst euch nicht extra registrieren, sondern habt automatisch die Chance, auf die Teilnahme an der Closed Beta.

Zur Einstimmung auf die Testphase im Februar hat Ubisoft einen neuen Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser News ansehen könnt. In diesem könnt ihr einen ersten Blick auf die neuen Manöver der Fahrer werfen und seht auch den Skatepark.