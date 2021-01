PM: ROLLER CHAMPIONS KEHRT MIT NEUEN INHALTEN UND EINER CLOSED BETA ZURÜCK (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 27. Januar 2021 – Ubisoft® gab heute die Daten für die angekündigte Closed Beta von Roller Champions bekannt, dem teambasierten Free-to-Play-Sportspiel, in dem Skaten, Passen, Ausweichen und Punkten in randvollen Arenen an der Tagesordnung stehen. Das Spiel erscheint 2021 und bereits jetzt gibt es die Möglichkeit sich in Europa* für die Teilnahme an der Closed Beta Phase zu bewerben, die vom 17. Februar, 18 Uhr bis zum 1. März, 22 Uhr stattfindet. Die Closed Beta wird auf PlayStation 4, Xbox One und Ubisoft Connect für PC verfügbar sein und das Crossplay-Matchmaking unterstützen.

Der Trailer zu Roller Champions kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

Roller Champions ist ein neues Sportspiel, das packende und rasante Team-gegen-Team-Momente auf Rollschuhen bietet und von Ubisoft Montreal in Zusammenarbeit mit Ubisoft Winnipeg und Ubisoft Pune entwickelt wird. Zwei Teams mit jeweils drei Spielern:innen treten in Arenen gegeneinander an. Sie werden vom Publikum angefeuert, während sie um den Ballbesitz kämpfen, ihn an ihre Team-Mitglieder weiterspielen und ihre Gegner tackeln, um so den Ball durch die leuchtenden Körbe in der Arena zu werfen und damit einen Punkt zu erzielen.

Basierend auf dem Feedback der Closed-Alpha hat das Entwicklerteam von Roller Champions in der Closed-Beta viele neue Inhalte hinzugefügt: neue Modi, darunter der Ranglisten-Modus, Custom Matches und zeitlich begrenzte Spielmodi wie der 2v2-Modus. Zu den weiteren Neuerungen zählen diverse Gameplay-Optimierungen, neue Solo- und Teammanöver und der Skatepark: ein permanenter Social-Hub, in dem bis zu 6 Spieler:innen trainieren, an zeitlich begrenzten Minispielen teilnehmen und Spaß mit ihren Teamkollegen haben können.

Um all diese neuen Inhalte zu entdecken, können sich Interessierte ab sofort für eine Chance auf die Closed Beta anmelden: https://www.rollerchampions.com/Register

Wer bereits an der Closed Alpha teilgenommen hat, wird automatisch registriert und hat so die Chance auch an der Closed Beta teilzunehmen.

*Die Closed Beta ist für Spieler:innen in Europa verfügbar (Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien, Italien, Polen, Portugal, Niederlande, Belgien, Schweiz, Österreich, Tschechische Republik, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Irland, Dänemark, Schweden, Finnland, Kroatien, Griechenland, Andorra, Luxemburg und Monaco).