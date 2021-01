PS Plus im Februar mit Control, Destruction Allstars und Concrete Genie

PS5

Sony hat die Titel bekanntgegeben, die ihr als Playstation-Plus-Mitglieder im Februar ohne weitere Kosten im Rahmen eurer Mitgliedschaft herunterladen und spielen könnt. Ab dem 2. Februar 2021 könnt ihr euch für PS5 und PS4 das Action-Adventure Control (GG-Test mit Note 8.5) in der Ultimate Edition sichern. Diese enthält nicht nur das Grundspiel, sondern auch die beiden Erweiterungen The Foundation und AWE. Zudem bekommen alle Besitzer einer PS5 direkt ab Release Zugriff auf den PS5-exklusive Multiplayer-Titel Destruction Allstars. Als dritter im Bunde steht mit dem PS4-Spiel Concret Genie (GG-User-Artikel) ein Action-Adventure bereit, das auch mit der PSVR gespielt werden kann.

Wenn ihr Maneater , Greedfall und Shadow of the Tomb Raider aus dem Januar-Angebot bisher noch nicht eurer Bibliothek hinzugefügt habt, solltet ihr dies noch bis zum 1. Februar 2021 nachholen, damit ihr sie auch danach noch spielen könnt. Nach diesem Termin könnt ihr sie nicht mehr kostenfrei über PlayStation Plus beziehen.