PM: Destruction Allstars, Control: Ultimate Edition und Concrete Genie sind eure PlayStation Plus-Spiele im Februar (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bei den PlayStation Plus-Spielen im nächsten Monat dreht sich alles um Kreativität. Versetzt das Publikum in Ekstase, wenn ihr euch in das Getümmel aus Autos stürzt und absolutes Chaos in Destruction AllStars anrichtet, präsentiert eure künstlerische Seite und erschafft magische Dschinns in Concrete Genie oder setzt in Control eure übernatürlichen Fähigkeiten auf kreative Art ein, um zu überleben.

Destruction Allstars steht auch im Mittelpunkt eines neuen State of Play, in dem das großartige Spiel vorgestellt wird. Schaut euch das Video weiter unten gleich an – dort erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um die Arena zu betreten, sobald das Spiel am Dienstag, den 2. Februar zusammen mit Control: Ultimate Edition und Concrete Genie auf PlayStation Plus erscheint.

Schauen wir uns die Spiele nun genauer an …

Video abspielen

Bringt das Publikum zum Jubeln, indem ihr für kontrolliertes Chaos in der Fahrzeugkampf-Arena dieses Multiplayer-Spiels* sorgt, bei dem die Reifen nur so quietschen. Wählt einen der 16 Superstar-Teilnehmer aus und startet direkt in vier verschiedene Spielmodi. Nutzt Timing, Taktik und eure Fähigkeiten, um hinterm Lenkrad für absolutes Chaos zu sorgen oder die Fahrbahn mit euren Parcours-Fähigkeiten zu verwüsten. Perfektioniert die Fähigkeiten eures Charakters – einschließlich des einzigartigen Fahrzeugs eures jeweiligen Helden –, um den entscheidenden Vorteil bei Jeder-gegen-jeden-Kämpfen oder Team-Herausforderungen zu erlangen und Global Destruction Federation Champion zu werden. Das Spiel unterstützt auch die Spielhilfe-Funktion** von PS5. Durch diese erhaltet ihr Hinweise und Tipps auf eurem Weg zur ultimativen Zerstörungsmaschine, ohne das Spiel verlassen zu müssen.

Meistert in diesem Third-Person-Action-Adventure von Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake) eure übernatürlichen Fähigkeiten und bezwingt eure Feinde mit einer Pistole, die ihre Form verändern kann. Schlüpft in die Rolle von Jesse Faden, der Leiterin des Federal Bureau of Control, dessen New Yorker Hauptquartier von einem gefährlichen Feind attackiert wird. Der äußeren Erscheinung zum Trotz ist das Innere des Wolkenkratzers riesig und verändert sich ständig. Ihr müsst diese unvorhersehbare Umgebung erkunden und als Waffe einsetzen, um das Gebäude von den Eindringlingen zu säubern.

Die Ultimate Edition beinhaltet das Hauptspiel sowie die Erweiterungen The Foundation und AWE.

Auf der PS5-Konsole könnt ihr mit der Spielhilfe** Tipps und Anleitungen abrufen, die euch beim Lösen von Rätseln und der Überwindung von Herausforderungen helfen, während ihr The Oldest House erforscht.

Video abspielen

Greift zum magischen Pinsel und verhelft der verschmutzten Hafenstadt Denska in diesem berührenden und mehrfach ausgezeichneten Action-Adventure zu ihrer einst strahlenden und lebendigen Pracht zurück. Säubert die Straßen und Gassen und verwendet eure lebenden Farben, um neckische Dschinns zu erschaffen. Die magischen Kräfte der Dschinns helfen euch, Rätsel zu lösen und eure Verfolger loszuwerden. Das Spiel enthält außerdem zwei zusätzliche Modi, die speziell für PS VR entwickelt wurden, damit ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt***.

____

Destruction Allstars ist bis Montag, dem 5. April, für PlayStation Plus verfügbar. Control: Ultimate Edition und Concrete Genie sind bis Montag, den 1. März verfügbar.

Denkt daran, das Trio der PlayStation Plus-Spiele vom Januar – Maneater (nur PS5), Shadow of the Tomb Raider und Greedfall – bis Montag, den 1. Februar eurer Spielebibliothek hinzuzufügen.

* Für den Online-Multiplayer-Modus wird eine Internetverbindung und PlayStation Plus benötigt. PlayStation Plus ist ein fortlaufendes Abonnement mit wiederkehrenden Gebühren, bis das Abonnement gekündigt wird. Es gelten Altersbeschränkungen. Klickt hier, um die vollständigen Teilnahmebedingungen anzusehen.

** Spielhilfe kann über das Aktivitätskarten-Menü der PS5 ausgewählt werden. Spielhilfe steht aktiven PlayStation Plus-Mitgliedern auf der PS5-Konsole zur Verfügung. Hier erfahrt ihr mehr dazu.

*** Um die Modi „VR-Experience“ und „Freies Malen“ zu spielen, werden das PS VR-Headset und die PS Camera für die PS4-Konsole benötigt. Besitzer einer PS5-Konsole benötigen einen PlayStation Camera-Adapter, um PS VR auf der PlayStation 5-Konsole verwenden zu können (kein Kauf erforderlich. Weitere Einzelheiten findet ihr hier). Für die beste PS VR-Erfahrung auf der PS5-Konsole empfehlen wir die Verwendung eines DUALSHOCK 4 Wireless-Controllers.