The Elder Scrolls Online: Neues Kapitel Blackwood enthüllt

PC XOne PS4 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In einem Enthüllungsevent hat Bethesda das neue Kapitel für The Elder Scrolls Online (im Test mit Wertung 8.0) angekündigt. Es heißt Blackwood und ist Teil des ganzjährigen Abenteuers "Die Tore von Oblivion". Wie bereits bei den vorherigen Erweiterungen Elsweyr und Greymoor wird Blackwood von drei weiteren Downloadinhalten ergänzt und bilden zusammen eine umfangreiche Geschichte. Bereits am 8. März, beziehungsweise 16. März für die Konsolen, startet das Ereignis mit dem ersten DLC Flames of Ambition.

Die Geschichte spielt 800 Jahre vor den Ereignissen aus The Elder Scrolls 4 – Oblivion und handelt von den Ambitionen und Komplotten des daedrischen Fürsten Mehrunes Dagon. Neben dem neuen Gebiet Dunkelforst sollen euch über 30 Stunden an neuen Geschichten und Aufgaben unterhalten. Ebenso wird es Veränderungen am Gefährtensystem geben, sowie eine weitere Prüfung für 12 Spieler und neue Weltereignisse in Form von Portalen ins Reich des Vergessens. Natürlich wird es auch zahlreiche neue Gewölbe, offene Verliese, Weltbosse und in sich geschlossene Quests geben.

Blackwood erscheint am 1. Juni für PC, MacOS und Stadia und am 8. Juni für Xbox One und Playstation 4. Der Titel kann ab sofort vorbestellt werden und erscheint in mehreren Editionen. Eine Übersicht könnt ihr der Quelle unterhalb dieser News entnehmen. Im dritten und vierten Quartal dieses Jahres sollen die zwei weiteren DLCs erscheinen, welche dann die jahresumfassende Saga beenden sollen.