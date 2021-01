PM: Age of Empires II: Definitive Edition: Erster DLC Lords of the West ab sofort verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Erweiterung Lords of the West ist ab sofort für Age of Empire II: Definitive Edition im Microsoft Store und auf Steam erhältlich. Teste Dein Können in drei neuen, voll vertonten Kampagnen, und ziehe gemeinsam mit Freunden sowie zwei neuen Zivilisationen in den Kampf. Neben 16 neuen Achievements erwarten Dich eine Vielzahl neuer Features.

Burgundische Zivilisation

Eine Kavallerie-Zivilisation, die sich auf die wirtschaftliche Entwicklung spezialisiert hat. Profitiere von der Möglichkeit, Dich wirtschaftlich früher als andere Zivilisationen weiterzuentwickeln, der Bau von Ställen kostet 50 Prozent weniger und Schießpulver erhöht Deinen Angriffswert um 25 Prozent.

Sizilianische Zivilisation

Um weiter zu wachsen hat sich diese Infanterie-Zivilisation auf den Bau von Städten und Verteidigungsanlagen spezialisiert. Besetze mit der Infanterie-Einheit Serjeant alle Dorfzentren und errichte mit ihnen Donjons. Nutze die Technologie Schildgeld und erhalte für jede Militäreinheit in Deinem Besitz 15 Gold für Dich und Deine Teammitglieder.

Die Kampagne um Edward Longshanks

Edward I. gilt als einer der größten Herrscher Englands und wird sogar in einem Atemzug mit Alfred dem Großen und Elisabeth I. genannt. England entwickelte sich mit seiner Hilfe ihm zu einer beutenden europäischen Macht – wegen seiner Größe und Statur trägt er heute den Namen Longshanks.

Die Kampagne der Großherzöge des Westens

Die burgundischen Herzöge führen ein äußerst luxuriöses Leben und sind getrieben von Ehrgeiz und Gier. Philipp der Kühne verdankt seinen Namen der Niederlage bei Poitiers, Johann Ohnefurcht seinen einer Niederlage bei den Kreuzzügen. Diese Herzöge wissen, wie schnell einem der Ruf vorauseilen kann, daher legen sie darauf auch den meisten Wert.

Die Kampagne der Hautevilles

Robert Guiskard kam im Jahr 1047 mit einer 35-köpfigen Räuberbande in Italien an. Innerhalb eines Jahrhunderts herrschte seine Familie über Herzöge in Italien, Prinzen im Nahen Osten und sogar über den König von Sizilien. Begleite diese unerschrockene Familie auf ihrem Abenteuer und vollende ihre fesselnde Geschichte.

Entwickle Dich von einem einfachen Herzog zu einem mächtigen Genie – durch wirtschaftliche Macht, kulturelle Errungenschaften und den Einsatz fortschrittlicher Militärtechnik und -taktik.

Die Herzöge von Burgund spielten eine entscheidende Rolle in der Politik des mittelalterlichen Westeuropas. Sie führten die Entwicklung von der mittelalterlichen zur frühneuzeitlichen Welt an und läuteten damit das goldene Zeitalter für die nördliche Renaissance ein. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht kontrollierten diese Großherzöge des Westens große Teile des heutigen Frankreichs, Belgien, der Niederlande und Luxemburg. Frankreich, England und Rom zu vereinen war für sie eine große Herausforderung – mit hohem Preis: Jahrzehnte des Krieges und des Blutvergießens. Durch ihre fortschrittliche Diplomatie und Heiratspolitik zeigten die Burgunder allerdings, dass sie auch zu mehr im Stande waren, als nur erfolgreich Kriege zu führen.

Zivilisationsboni

Team Bonus

Relikte generieren Gold und Nahrung.

Einzigartige Einheiten

Einzigartige Technologien

Burgundische Weingüter – Wandle jegliche Nahrung in Gold um in einem Verhältnis von 2:1, ergänzend zu Nahrung generieren Bauern langsam Gold.

Flämische Revolution – Wandelt alle Dorfbewohner in die Flämische Miliz um, darüber hinaus erlaubt die Technologie das Bauen der Flämischen Miliz in den Dorfzentren.

Erlebe die kulturelle Diversität und die mediterrane Kriegskunst eines der beliebtesten mittelalterlichen Königreiche. Robert Guiskard verließ die Normandie im Jahr 1047 mit einer kleinen Räuberbande. Innerhalb eines Jahrhunderts schwangen sich Mitglieder seiner Familie zu Herzögen in Italien, Fürsten im Heiligen Land und sogar Königen von Sizilien auf. Schließ Dich der kühnen Familie normannischer Abenteurer an und erlebe eine unwiderstehliche Geschichte beginnend mit der Ankunft von Robert Guiskard in Italien bis zur Konsolidierung der Ländereien von Hauteville durch seinen Neffen Roger II. zum Königreich Sizilien.

Die Italo-Normannen, wie die Eroberer und Herrscher im normannischen Teil Italiens und Siziliens genannt werden, sind im Schlachtfeld auf Grund ihres grimmigen Gemütes, ihrer militärischen Tradition, taktischer Finesse und Gerissenheit besonders erfolgreich. In den Traditionen eher mit Wikingern oder den fränkischen Vorfahren vergleichbar übernahmen sie nach ihrer Ankunft in Sizilien und Italien die lokalen kulturellen Bräuche und Herrschaftsnormen.

Zivilisationsboni

Team Bonus

Transportschiffe erhalten +5 Tragkraft und +10 Rüstung gegen Anti-Schiffsangriffe.

Einzigartige Einheit

Einzigartige Gebäude

Einzigartige Technologien

Lords of the West ist ab sofort verfügbar im Microsoft Store und Steam, Xbox Game Pass-Mitglieder erhalten beim Kauf einen Preisnachlass von 10 Prozent.