PM: Dead Cells DLC “Fatal Falls” ab sofort für PC & Konsolen verfügbar (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Dead Cells DLC “Fatal Falls” ab sofort für PC & Konsolen verfügbar

– Freudig-depressiver Trailer begleitet die Veröffentlichung des “Dead Cells: The Fatal Seed”-Bundles –

Bordeaux, Frankreich – 26. Januar 2021 – Motion Twin und Evil Empire geben bekannt, dass der heiß erwartete “ Fatal Falls”-DLC ab sofort auf PC und Konsole verfügbar ist. Zur Feier des Tages gibt es auch noch einen animierten Trailer, der einige Gegner, Biome und unvermeidbare Tode zeigt, die im neuen DLC (4,99€) erwartet werden können. Fatal Falls ist das 22. große Update für das preisgekrönte Spiel Dead Cells und erst der zweite Bezahl-DLC seit dem ursprünglichen Early-Access-Debüt des Spiels im Jahre 2017.

Zudem werden ab heute die Preise auf allen Plattformen reduziert. Die genauen Preise und Daten unterscheiden sich leicht, Fans sollten also ab heute die Stores ihrer bevorzugten Plattform im Blick behalten.

Das neue “ Dead Cells: The Fatal Seed” -Bundle ist ab heute auf der Switch für 19,99€ verfügbar. Das Bundle umfasst alle bereits erschienenen 20 kostenfreien Updates, sowie die beiden Bezahl-DLCs The Bad Seed und Fatal Falls (einzeln kosten beide jeweils 4.99€).

Die zusätzlichen Angebote umfassen:

Über Fatal Falls:

Der Fatal Falls DLC bringt eine Menge neuer Inhalte für Fans mit sich. Darunter zwei neue Midgame-Biome, einen neuen, tödlichen Boss und eine Vielzahl neuer Waffen und Items. Der heute veröffentlichte Gameplay-Reveal-Trailer präsentiert die neuen Biome “Schreinruinen” und die “Unvergängliche Küste”, sowie einen neuen Boss – Die Vogelscheuche.

Auf den neuen Pfaden können Fans einem süßen, aber mordlustigen Schwert und neuen, leicht psychotischen Gegnern wie der kurzsichtigen Krähe dem tollpatschigen Schwertkämpfer, dem manischen Totengräber und vielen mehr (es sind acht) begegnen, bevor das Ganze im epischen Kampf gegen die Vogelscheuche gipfelt.

Und was wäre ein Update ohne neue Waffen? Das neue, manische Schwert (haben wir schon erwähnt, dass es fliegt) von Fatal Falls ist so gestaltet, dass es Brutalitäts-Spielerinnen und -Spielern ein gutes Gegenstück zur großen Kriegseule und dem Pilzimpf bietet. Zudem wurden Sensen, zweifellos eine der ikonischeren Waffengattungen, hinzugefügt. Sie fühlen sich von Gegnern angezogen und werden euch eine kurze Zeit lang folgen. Insgesamt wurden sieben neue Waffen hinzugefügt: Blitzableiter, Laterne des Fährmanns, Sicheln der Vogelscheuche, Eisenstab, Schlangenzähne, Serenade und Kokon. Jede davon wird in unterschiedlichen Bereichen der neuen Biome ausgesprochen nützlich sein. Und weil wir wollen, dass ihr euch gut fühlt UND gut ausseht wurden dem Update zudem zehn neue Outfits hinzugefügt.

Fatal Falls bildet den zweiten Bezahl-DLC für das „GOTY 2018“-prämierte Dead Cells . Das Entwicklungsteam hat in den vergangenen 30 Monaten stetig kostenfreie Inhalte an die loyale Community auf allen Plattformen nachgereicht. Der erste Bezahl-DLC The Bad Seed erschien letztes Jahr ebenfalls für 4,99€. Vorherige Updates haben dem Spiel sechs neue Mobs, massive Systemupdates, den vielgewünschten Rucksack, einige neue Biome, dutzende neue Gegner, die das Überleben deutlich erschweren, und eine Auswahl an neuen Waffen, die das Überleben deutlich erleichtern, hinzugefügt. Update 21, das “Malaise Update”, veränderte die Late-Game-Mechaniken komplett, es ist momentan auf dem PC verfügbar und wird im Februar die Konsolenversionen erreichen.

Wie immer gibt es eine komplette Liste aller Änderungen, und zwar hier .

Das von der Kritik gelobte und mehrfach ausgezeichnete Roguelite-Metroidvania Dead Cells spielt in einem sich stets verändernden Schloss, in dem sich Spielerinnen und Spieler dunklen Geheimnissen und tödlichen Wachen stellen müssen, während sie ständig der omnipräsenten Gefahr des endgültigen Todes entrinnen. Es gilt schwere Entscheidungen zu treffen, während man sich eine eigene Waffenkammer aus einer Vielzahl unglaublich vielseitiger Waffen und Fähigkeiten baut. Ein steter Strom an Updates, die sich an Fan-Feedback orientieren, hat Dead Cells weiterentwickelt und sorgt dafür, dass das actiongeladene Abenteuer überraschend und belohnend bleibt.

Folgt @motiontwin auf Twitter um stets auf dem Laufenden zu Dead Cells zu bleiben.

Über Motion Twin

Motion Twin ist ein unabhängiges Spielentwicklungsstudio aus Frankreich, das 2001 gegründet wurde und den Roguelite-Action-Hit Dead Cells, der für PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch verfügbar ist, entwickelt hat. Motion Twin ist eine Arbeits-Kooperative, die Leidenschaftlich neue Spielerfahrungen erschafft.

Über Evil Empire

Evil Empire ist der böse Spross einiger ehemaliger Motion-Twinner. 2018 in enger Zusammenarbeit mit Motion Twin gegründet fokussiert sich Evil Empire darauf originelle Inhalte für Dead Cells und neue IPs zu entwickeln.