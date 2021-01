Biomutant am 25. Mai, auch als fette (und teure) Collector's Editon

PC Switch XOne PS4

Die "Atomic Edition" in der Übersicht. Der Name dürfte kaum von Blondie inspiriert sein.

In Stockholm ist es zum Zeitpunkt der Liveschaltung dieser News 18:35 Uhr. Das heißt, einfacher ausgedrückt, dass es keine Abweichung gegenüber jedem x-beliebigen Ort in Deutschland gibt. In gewisser Weise aber könnte man sagen, dass die Uhren in Schweden ein wenig anders ticken. Denn eigentlich wollte das Indie-Studio Experiment 101 sein Action-Rollenspielbereits irgendwann im Jahr 2018 veröffentlichen. Es wurde nach dieser losen Ankündigung auf der Gamescom 2017 schnell klar, dass ihr etwa die zur Freischaltung der Schnellreisepunkte im Spiel notwendige (virtuelle!) Verrichtung der Notdurft eures Kung-Fu-Waschbärs wohl erst später ausführen können werdet. Nun aber steht mit dem 25. Mai 2021 ein finaler Release-Termin fest, wie Publisher THQ Nordic heute bekannt gab.Zum genannten Termin ist indes wie gehabt die Rede von Umsetzungen für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Aufgrund der Abwärtskompatibilität von PS5 und Xbox Series X|S wird das Spiel also zwar auch auf den neuen Konsolen laufen und von bestimmten Hardware-Features profitieren, allerdings nicht direkt in optimierten Fassungen für die neuen Konsolen von Microsoft und Sony verfügbar sein.Das bereits länger bei verschiedenen Händlern vorbestellbare Spiel könnt ihr ab sofort zudem auch in einer Collector's Edition vorbestellen, an der nicht nur die Verfügbarkeit bei den Händlern eine exklusive Komponente hat, sondern auch der Preis. Denn die sogenannte Atomic Edition schlägt mit einem Preis (UVP) von 399,99 Euro zu Buche, wofür man bei entsprechend skrupellosen Schmugglern wohl auch einen echten Waschbär illegal aus Nordamerika importieren könnte. Allerdings fällt der Inhalt der CE ziemlich üppig aus. Denn neben dem Spiel selbst umfasst sie ein "sehr detailliertes Diorama" (60x25x30 cm), ein Steelbook-Case, ein T-Shirt, ein Mousepad (80 x 35 cm), ein auf Stoff gedrucktes Artwork im Din-A-1-Format und den Soundtrack auf CD in einer großen Box.