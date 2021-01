PM: HandyGames: Erfolg bei der Stellenbesetzung (Handy Games)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Giebelstadt, den 26. Januar 2021

2021 fängt ja doch gut an – der unterfränkische Spiele-Entwickler und Publisher HandyGames wächst und gedeiht. Nun haben die Giebelstädter in einem Handstreich einige offene Stellen und auch noch zwei Schlüsselpositionen neu besetzen können.

Zum Jahresbeginn 2021 verstärkt Bernhard Richter als PR-Manager das Marketing-Team von HandyGames im unterfränkischen Giebelstadt. Zuvor war Bernhard knapp sieben Jahre als Fach-Redakteur für die Vogel Communications Group tätig.

HandyGames konnte den erfahrenen Industrie-Redakteur mit videojournalistischen Wurzeln aber davon überzeugen, die Seiten zu wechseln und sich fortan nicht mehr mit Hydraulik-Zylindern und Pneumatik-Steuerungen zu beschäftigen.

„Ich freue mich riesig, jetzt ein Teil der THQ Nordic-Familie zu sein“, schwärmt der 42-jährige Würzburger. „Gaming war schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens – endlich kann ich diese Leidenschaft auch auf beruflicher Ebene ausüben.“

Die Jagd ist vorbei (erstmal)

Nachdem 2020 schon der ehemalige Deck 13-Producer Serbay Sönmez an Bord ging, steigt nun auch zum Anfang des Jahres Josef Vorbeck als Game Producer bei HandyGames ein. Zuvor war er als Projektmanager bei Crytek beschäftigt und arbeitete unter anderem an Hunt: Showdown mit. Dem erfahrenen Game Producer Josef Vorbeck war gleich klar, dass man in Giebelstadt Spaß an der Sache hat und ist dementsprechend motiviert.

„Ich bin angekommen“, gesteht Josef. „Ich mag die persönliche Atmosphäre hier und fühle mich direkt schon wie zu Hause“.

Die Zeichen bei HandyGames stehen auf Wachstum. Der international tätige Indie-Publisher will in den kommenden Jahren einen hohen einstelligen Millionenbetrag in deutsche Titel investieren. HandyGames unterstützt damit die Gründung neuer Start-Ups und ist immer auf der Suche nach Entwicklern die auf innovative und spannende Games stehen.

Fotoquelle: Steffi Grass - HandyGames

Weiterlesen