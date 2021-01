Kurios: Gamestop-Aktie durch Reddit-Aktion auf absurdem Höhenflug

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die angeschlagene Einzelhandelskette Gamestop kämpfte mit Umsatzeinbußen und suchte zuletzt einen Weg, sich neu aufzustellen. Dennoch erlebt der Börsenwert des Unternehmens gerade einen kometenhaften Aufstieg. Im April 2020 war eine Gamestop-Aktie keine 3 Euro Wert, Anfang 2021 ist sie mit über 76 Euro wertvoll wie nie. Vergangenen Freitag wurden laut Datenanbietern knapp 20 Millionen Gamestop-Aktien an der New Yorker Börse gehandelt: Das ist nahe dem Niveau der Tesla-Aktie, eine der meistgehandelsten der Welt.

Das Geheimnis hinter diesem verrückten Run auf Gamestop findet sich auf der Social-News-Seite Reddit. Vereinfacht ausgedrückt hatten"Shortseller" auf den weiteren Verfall des Wertes der Aktie gewettet. Sie liehen für sogenannte Leerverkäufe Aktien und verkauften die zum aktuellen Wert. Ziel war es, Aktien für Gewinn zum niedrigeren Preis zurückzukaufen. Hier kommt Reddit ins Spiel: In der Redditgruppe wallstreetbets verabredeten sich User dazu, diese Strategie zu torpedieren, indem sie Aktien von Gamestop einsackten. Die Aktion war sehr effektiv, eine wachsende Zahl an Usern machte mit. Weil nun der Gamestop-Kurs stieg, wollten immer mehr der Shortseller die Aktien sofort zurück, um ihre Verluste zu begrenzen. Weil diese Spekulanten mehr Aktien kaufen wollten, als noch im Umlauf sind, kam es zum sogenannten Short Squeeze und der Preis der Aktien explodierte. Der Wert der Gamestop-Anteile schwankt nach wie vor sehr stark, sodass schon mehrfach der Handel mit den Wertpapieren gestoppt werden musste.

Gamestop verzeichnete Ende letzten Jahres bereits einen Aufwärtstrend, weil der Gamesmarkt in Zeiten der Corona-Pandemie boomt und ein prominenter Investor beim Unternehmen einstieg, der als Teil des Aufsichtsrats die Umstellung der Kette voranbringen möchte. Das steht jedoch in keinem Verhältnis zum aktuellen Börsenwert von Gamestop.

Auf Reddit hat die Aktion eine ganz eigene Dynamik gewonnen. Die User stacheln sich mit Kommentaren und Memes dazu an, ihre Anteile zu halten oder sich noch mehr zu beteiligen. So kommt es, dass die Aktie eines Unternehmens, dass in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 mit Verlusten rechnet und sich neu aufstellen muss, innerhalb von 12 Monaten um 1300 Prozent im Wert gestiegen ist.