Diablo 2: Angeblich Neuauflage von Vicarious Visions in Entwicklung

Vicarious Visions machte sich in jüngerer Vergangenheit mit den qualitativen Remakes Crash Bandicoot N Sane Trilogy (im Test, Note 8.0) und Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 (im Test, Note 9.0) einen Namen. Wie Activision Blizzard zwischenzeitlich bekannt gab, wird sich das Studio aus Albany, New York, nun nicht mehr Activision-Marken widmen. Die 200 Mitglieder des Studios sind fortan Angestellte bei Blizzard. Auch dort sollen sie nicht mehr eigenständige Titeln schaffen (Vicarious Visions entwickelte früher die Skylanders-Reihe), sondern mit existierenden Blizzard-Marken arbeiten.

Gegenüber Gamesindustry.biz gab ein Sprecher von Blizzard an:

Nachdem Blizzard seit einiger Zeit mit Vicarious Visions zusammenarbeitete und sich eine tolle Beziehung entwickelt hat, sah Blizzard die Gelegenheit für Vicarious Visions, langfristige Unterstützung zu leisten.

Auf Bloomberg berichtet Jason Schreier von weiteren Interna hinter diesem Prozess. So hätten anonyme Quellen angegeben, dass Vicarious Visions deshalb "seit einiger Zeit" mit Blizzard zusammenarbeite, weil das Studio seit letztem Jahr an Diablo-Projekten beteiligt sei, darunter eine Neuauflage (im englischen Artikel ist von "Remake" die Rede) des zweiten Serienteils namens Diablo 2 - Resurrected.

Das Remake sollte Schreier zufolge zunächst vom internen Team 1 entwickelt werden, das Heroes of the Storm und Starcraft 2 entwickelt hat und zuletzt an Neuauflagen früherer Blizzard-Titel wie Warcraft 3 - Reforged (in der Stunde der Kritiker) arbeitete. Nach dem vielen negativen Feedback für Reforged habe das Team analysiert, was schiefgegangen sei, um die Fehler bei Diablo 2 - Resurrected zu vermeiden. Dabei seien unter anderem schlechte Planung und Kommunikation sowie ein zu früher Release aufgrund finanziellen Drucks seitens des Managements als Ursachen genannt worden. Danach sei Team 1 mitgeteilt worden, dass es Umorganisationen geben würde, und die Mitglieder hätten sich entweder neue Positionen bei Blizzard gesucht, seien entlassen worden oder zu anderen Studios gegangen, etwa denen beim Publisher Dreamheaven, den Blizzard-Mitgründer Mike Morhaine im September 2020 gründete.