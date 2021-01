PM: Launch-Trailer für Olija veröffentlicht (Cosmocover)

PC Switch XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Olija glänzt im animierten Launch-Trailer

Die unerschrockenen Entdecker Skeleton Crew Studio und der angeschwemmte Bootsbauer Devolver Digital haben in Zusammenarbeit mit Wizz und CRCR (My Friend Pedro, Carrion) den animierten Launch-Trailer für Olija enthüllt – noch vor der lang erwarteten Veröffentlichung für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One am 28. Januar!

Olija ist ein Spiel über die Herausforderungen von Lord Faraday, einem gebrochenen Mann,, der Schiffbruch erlitt und nun in dem geheimnisvollen Land Terraphage gefangen ist. Bewaffnet mit einer legendären Harpune versuchen er und andere Schiffbrüchige, dieses feindliche Land zu verlassen und wohlbehalten in ihre Heimat zurückzukehren.

Also noch schnell einen Blick auf die offizielle Olija-Website werfen und dann die Launch-Segel setzen!