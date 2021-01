Zankstelle Vol. 62: The Rant

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Runter mit der Zivilisations-Tünche! Hier, in dieser Ausgabe der Zankstelle, können Gamer noch Gamer sein. Hier werden Roß und Reiter genannt und gnadenlos eine Aufreger-Sau nach der anderen durch das Spieler-Dorf getrieben! Dennis, Dirk und Hendrik durchlaufen eine Katharsis, indem sie sich über all die Kleinigkeiten austauschen, die ihnen ihr liebstes Hobby ab und zu vergällen. Und am Ende der Stunde kommen sie gereinigt als dem Stahlbad der Gefühle. Diese Erfahrung hat ihnen so gut getan, dass eine zweite Folge mit weiteren Themen bereits geplant ist.

Gibt es Themen, die euch im Gaming-Bereich nerven? Dinge, die euch unter den Fingernägeln brennen? DRM ist mittlerweile ein alter Hut und auch DLCs scheinen in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein. Aber da gibt es doch bestimmt noch mehr! Die Kommentarspalte unter dieser News bietet sich für einen gesitteten Austausch unter erwachsenen Gamern geradezu an.

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge der Zankstelle direkt auf unserer Webseite. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Discord, iTunes und auch auf Spotify. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor.