Engine Software: "Switch Pro würde vermutlich nicht voll ausgenutzt"

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nintendo Switch ab 490,01 € bei Amazon.de kaufen.

In einem Interview mit nintendoeverything.com hat sich der Mitgründer und Vice President der niederländischen Switch-Port-Experten Engine Software, Ruud van de Moosdijk, skeptisch zum Sinn einer aufgebohrten Version von Nintendos aktueller Hybridkonsole gezeigt. Engine Software zeichnet für Ports einiger bekannter Titel wie Into the Breach (im Test, Note: 8.0) oder Ni no Kuni - Der Fluch der weißen Königin (im Test, Note: 9.0) verantwortlich. Aktuell arbeiten die Niederländer an der Switch-Fassung von The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel IV (im Test).

Um ehrlich zu sein, unsere Meinung zu diesem Thema könnte vielen Leuten nicht einleuchten, aber wir sind keine großen Fans des "Pro"-Modells. Klar wäre es nett, mehr RAM oder schnellere Prozessoren zu haben im Vergleich zu vorher, aber wenn es als dieselbe Plattform betrachtet werden soll, musst du sicherstellen, dass dein Spiel auf jedem Modell läuft. Also muss deine Performance sich an den Mindestspezifikationen messen lassen. Wir haben bei früheren "aufgebohrten Systemen" gesehen, dass die zusätzliche Leistung aus diesem Grund nie gut genutzt wurde.

Im Interview gibt Ruud darüber hinaus weitere Einblicke in die Zusammenarbeit mit NIS America, dem westlichen Arm des japanischen Software-Entwicklers Nippon Ichi Software, sowie in abgeschlossene und demnächst geplante Portierungen auf die Nintendo Switch. Das vollständige Interview findet Ihr in den Quellen.