MoMoCa #380

Teaser Schnee und Eis können Jörg und Hagen nicht von den Mikros fern halten. Beide präsentieren die pralle Wochenvorschau und beantworten die Fragen , die euch unter den Nägeln brennen.

Trotz hinterrücks herabstürzender Schneemassen haben Jörg und Hagen sicher in die lauschig warme Redaktion gefunden und haben den traditionellen montagmorgentlichen Plausch abgehalten. Bei dem liefen – welch wirklich erstaunlicher Zufall – zum 380. Mal in Folge Mikrofone mit, die alles für euch aufgezeichnet haben. In dieser Woche war die User-Fragen-Ausbeute schon etwas üppiger – diesen Trend bitte weiter so fortsetzen! Dazu reden die beiden über die Inhalte der Woche, warum Letsplays auf GamersGlobal nicht spannende andere Inhalte gefährden und besprechen ihre Wochenenderlebnisse. Alle Themen im Überblick: