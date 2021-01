PC Switch XOne Xbox X PS4 MacOS

Am Tiefpunkt

Sonne, Sand und Meer – im Urlaub ist die Weld von Eda und Owl noch in Ordnung.

Wort- aber nicht sprachlos

Stück für Stück helfen wir Eda die Lücken der Vergangenheit mit Leben zu füllen.

Fazit

Solospiel für PC, PS4, Switch und Xbox One

Adventure

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit dem 17.12.2020 für Konsole für 8,49 Euro

In einem Satz: Melancholisches Kurz-Adventure um Trauer und Loslassen

Knapp drei Monate nach der PC-Version ist das Adventureauch auf den Konsolen angekommen. Das Spiel des indonesischen Studios Mojiken greift ganz ohne Worte urmenschliche Themen wie Liebe und Verlust auf und verlässt sich dabei ganz auf seine audiovisuelle Wirkung. Ob dies gelingt, erfahrt ihr im heuten Spiele-Check der Xbox-One-Version.Die junge Eda hat den Boden unter den Füßen verloren, denn ihre große Liebe, der Musiker Owl, ist für immer gegangen. When The Past Was Around startet von Beginn an mit einem großen Kloß im Hals und wird diese Melancholie auch niemals abgelegen. Das Spiel zeichnet den Weg der jungen Frau nach der Tragödie, die in ihrer Trauer jegliche Orientierung verloren hat. Die Erinnerungen an den Verblichen beginnen zu verblassen; Gesichter, Orte und Begebenheiten schwinden im Nebel der sie mittlerweile umgibt. Ihr letzter Ankerpunkt ist ein kurzes, klassisches Stück für die Violine, das sie einst gemeinsam spielten. Wieder und wieder lauscht sie deren Klängen und kämpft sich mit unserer Hilfe ins Leben zurück.Im Spiel begleiten wir Eda auf ihrer Reise in die Vergangenheit und rekonstruieren die wichtigsten Stationen ihrer Beziehung zu Owl. Wir lernen den Musiker kennen, erleben Alltagssituationen wie ein gemeinsames Frühstück und fahren gemeinsam in den Urlaub. When The Past Was Around kommt dabei annähernd als klassisches Adventure mit kurzen Rätseln daher, wobei wir die Protagonistin nicht direkt steuern, sondern vor allem mit der Umgebung interagieren. Per Tastenklick werden Schubladen geöffnet, Schalter betätigt, Gegenstände im Inventar verstaut und an geeigneter Stelle direkt wieder angewandt. Komplexe Ketten oder Kombinationen gibt es nicht, dafür aber Codes und kleinere Logik-Puzzle. Insgesamt erinnert das Rätseldesign an einen Escape Room, wobei der Schwierigkeitsgrad sehr moderat ausfällt.Das Spiel kommt komplett ohne Dialoge und Texte aus, die Geschichte wird einzig und allein durch die dargestellten Momente und Gesten der Charaktere inszeniert. Der fein gezeichnete Comic-Look transportiert im Zusammenspiel mit dem immer wiederkehrenden, melancholischen Titelstück hervorragend die Motive und Charaktere des Spiels. Es kommt schließlich der Tag, an dem die Krankheit erstmalig zum Vorschein kommt und das Leben der beiden auf den Kopf stellt. Mit der Zeit müssen wir immer größere Dosen eines Medikaments in der gemeinsamen Wohnung suchen, wohlwissend dass dies nur ein Aufschub ist.Die stetige Steigerung der Medikation Owls mag ein mechanisch einfacher Kniff sein, aber er verfehlt seine Wirkung nicht und ist symptomatisch für das Spiel. Kleine Details skizzieren große Motive und schaffen ein narratives Ganzes, das mehr als die Summe seiner Teile ist. Auch weil die textlose Inszenierung die eigene Interpretation des Erlebten forciert. Nach etwa zwei bis drei Stunden flimmert schließlich der Abspann über den Bildschirm. Und mit diesem auch das eingängige Violinenstück, das uns den gesamten Abend über begleitet hat und auch ein Stück weit nachhallt.When The Past Was Around ist das Videospiel-Äquivalent einer Kurzgeschichte. Es beginnt und endet unvermittelt und weiß doch eine einfühlsame Geschichte zu erzählen. Für ein Adventure sind die Rätsel kaum der Rede wert und auch die Point-and-Click-Mechanik ist vergleichsweise holprig umgesetzt, aber das sind Nebensächlichkeiten. Für die Länge eines Spielfilms begleitet ihr die trauernde Eda und nehmt an ihrem Schicksal teil, das trotz einfachster Mittel auf seine Art ergreifend inszeniert ist. Nicht zuletzt liegt das auch am tragenden Soundtrack.