PC Switch XOne PS4

Teils erkundet ihr ganze Archipels, es gibt viel zu entdecken!

Mysteriöse Nebelinseln

Paris dient als Hub.

Die Kämpfe sind taktisch und spannend. Neben Standardgegnern trefft ihr auch auf einige besondere Widersacher.

Spannende Expeditionen

Nach Expeditionen gibt es Ruhm und Tickets für die Weltausstellung.

In Dörfern gibt es einiges zu tun.

Fazit

Rundenstrategie-Roguelite für PC (Konsolen folgen)

Einzelspieler

Für Anfänger bis Profis

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Fantastisches Rundenstrategie-Explorations-Roguelite mit packender Story.

Im Jahr 2016 erschien das Rundenstrategie-Roguelite Curious Expedition (Indie-Check) des Berliner Indie-Entwicklers Maschinen-Mensch. Als Berühmtheit des 19. Jahrhunderts habt ihr unerforschte Regionen der Welt bereist und meist ausgeplündert, um den Wettlauf um Ruhm im Explorers Club gegen andere historische Personen für euch zu entscheiden, wobei ihr auch immer eure Reisekasse im Blick haben musstet. Vier Jahre, mehrere Portierungen und eine halbjährige Early-Access-Phase später erscheint der Nachfolger. Der baut zwar auf grundlegenden Spielmechaniken des Vorgängers auf, unterscheidet sich aber nicht nur durch den neuen Grafikstil.Anno 1886 passiert noch Aufregenderes, als in Paris auf die Weltausstellung zu warten und dem Eiffelturm beim Wachsen zuzuschauen: Victoria Marlin entdeckt (in der Tutorialmission) eine mysteriöse und von Nebel umwaberte Inseln, die plötzlich im Atlantik auftaucht. Zurück in Paris widmet sie sich zunächst wieder ihrem Job als Direktorin der anstehenden Expo. Da kommt ihr ins Spiel, als Marlins rechte Hand. Statt einer Berühmtheit, die gibt es aber als temporäre Begleiter und Antagonisten, spielt ihr eine von anfangs zwei Klassen mit zunächst zwei Begleitern. Im weiteren Verlauf schaltet ihr bis zu acht Charaktertypen frei. Euer Auftrag lautet, herauszufinden, was es mit den mysteriösen Inseln auf sich hat. In fast jedem neuen Abenteuer gewinnt ihr neue Erkenntnisse.Ihr könnt ihr zwischen drei Expeditionen entscheiden, die sich in Schwierigkeitsgrad, Größe und Biom unterscheiden. Jede dritte Mission ist eine Story-Expedition. Bevor ihr jedoch von einer der drei Entdecker-Gilden finanziert in See stecht, lohnt es sich auch Paris zu erkunden. Einen ausreichenden Rang vorausgesetzt, könnt ihr in den Gilden für Expo-Tickets Spezialausrüstung kaufen, Items verbessern oder euch beim windigen Händler eindecken. Ein kleines Metaspiel um neue Kopfbedeckungen gibt es auch. In der Taverne ändert ihr den Schwierigkeitsgrad, rekrutiert Begleiter und habt vor der Abreise ein kleines Event.Wenn ihr Neuland betretet, müsst ihr die Karte erst aufdecken. Wie inbewegt ihr euren Trupp über eine hübsche Hexfeldkarte. Eure wichtigste Ressource ist eure geistige Gesundheit. Die sinkt mit jedem Schritt und durch Events. Ebenfalls durch Events oder Items (unter anderem saufen und naschen für das Geisteswohl!) und Rasten steigert ihr sie. Eure Begleiter verlieren Loyalität bei Aktionen, die sie missbilligen und setzen sich im schlimmsten Fall ab. Wirksames Gegenmittel sind zum Beispiel Beförderungen oder Elektroschocks. Ihr begegnet Eingeborenen, helft ihnen, beutet sie aus, findet Schreine und Tempel (Geheimverstecke plündert ihr gefahrlos, den Altar nur mit Risiken und Nebenwirkungen), Händler, Einsiedler und setzt euch mit der Flora und Fauna auseinander. Stets im Blick haben müsst ihr eure Aufgabe, etwa ganz klassisch die Pyramide finden, einen Schatz bergen, jemanden retten oder bestimmte Orte kartographieren. Für Abwechslung ist gesorgt und gerade durch neue Biome gibt es immer weitere Spielelemente.In Kämpfen und Ereignissen wie Trinkspielen werden die Würfel ausgepackt. Welche euch zur Verfügung stehen, hängt von euren Helden und deren Ausrüstung ab. Im Kampf könnt ihr eine Aktion mit Würfeln der gleichen Farbe verstärken und so zum Beispiel mehr Schaden machen. Die Kämpfe mit den Würfelkombinationen sind jetzt zugänglicher als im Vorgänger, denn alle Optionen werden euch direkt angezeigt. Falls euch die Würfel nicht hold sind, könnt ihr eine beliebige Anzahl erneut rollen. Durch die Würfe macht ihr Schaden, heilt und buffed euch, debuffed den Gegner, setzt dazu geschickt Items wie Wurfbeile, Tränke (Extrawürfel einer Farbe) oder Dynamit ein und kommt so in oft extrem spannenden und taktischen Kämpfen im Idealfall zum Erfolg.Curious Expedition 2 unterscheidet sich so stark vom Vorgänger, dass Veteranen ohne Bedenken zugreifen können. Neulingen rate ich zum etwas zugänglicheren zweiten Teil, den ersten solltet ihr bei Gefallen aber unbedingt nachholen. Ich finde es beeindruckend, wie Maschinen-Mensch in Curious Expedition 2 Gameplay- und Roguelite-Mechaniken mit einer packenden Story kombiniert hat. Die Geschichte motiviert mich einerseits zum Weiterspielen, ist aber andererseits nicht so dominant, dass ich nach einem (langen!) Durchgang alles gesehen hätte, im Gegenteil.Ich möchte etwa Gruppen-Builds ausprobieren und mich an den höchsten Schwierigkeitsgrad herantasten. Denn bereits auf "Normal" ist Curious Expedition 2 selbst mit Vorerfahrung knackig. Für ein erstes Playthrough empfehle ich allen den einfachen Start. Weitere Feineinstellungen (Permadeath oder Neustart der Mission bei Tod) sind vorbildlich. Klasse: Der friedliche Umgang mit der indigenen Bevölkerung ist spielmechanisch nicht mehr die schwierigere Variante, sondern eine gleichwertige Alternative zum aggressiven Vorgehen. Die wunderhübsche, an franko-belgische Comics erinnernde und damit zum Setting passende, Comicgrafik und das gelungene Sounddesign runden den fantastischen Gesamteindruck ab. Das Abenteuer wartet!