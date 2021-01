Spieleveteranen-Podcast #200: Jubiläum mit Rogue Squadron

Auf die nächsten 200 Folgen!

PC andere

Teaser Die sage und schreibe 200. Spieleveteranen-Podcast-Folge (frühere Offtopic- und Express-Folgen nicht mitgezählt) steht für eure Hörmuscheln bereit. Es ist eine besonders schöne, versprochen!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Star Wars - Rogue Squadron 3D ab 46,90 € bei Amazon.de kaufen.

Mit dieser Spieleveteranen-Folge (frei für alle) feiern wir ein Jubiläum: Der 200. Spieleveteranen-Podcast ist vollbracht! Jede zweite Folge erscheint exklusiv für unsere Patreon-Unterstützer, wir freuen uns über jeden einzelnen! Weitere Infos findet ihr unter https://www.patreon.com/spieleveteranen

Der neue Star-Wars-Film Rogue Squadron soll 2023 in die Kinos kommen, bereits Ende 1998 erschien ein gleichnamiges Actionspiel. Wir blicken mit Game Director Julian Eggebrecht auf die ereignisreiche Entwicklungsgeschichte zurück: Wie kam das deutsche Team Factor 5 an Lucasfilms »Kronjuwelen« heran, welche technischen Hürden musste es auf dem Nintendo 64 überwinden? Was verbindet Rogue Squadron mit dem Klassiker Rescue on Fractalus – und welcher Kanzlername wurde unter die Bösewichte geschmuggelt?

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen Stargast Julian Eggebrecht.

Laufzeit: 1:42:52 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:04:24 Das Programm für die Jubiläumsfolge.

0:13:08 Letzte Woche gab’s erstmals »Multimedia-Hörerfragen«.

0:15:03 Was haben wir zuletzt gespielt? Hitman 3, Shadow Empire und Yakuza: Like a Dragon.

0:26:39 Einleitung zu Star Wars: Rogue Squadron mit Techniktipps, um die PC-Version auf heutiger Hardware zu spielen.

0:30:20 Das alte Spiel: Rogue Squadron

0:30:43 Wir begrüßen Stargast Julian Eggebrecht von Factor 5, der die Entstehungsgeschichte von Rogue Squadron enthüllt.

0:49:08 Inspirationsquellen fürs Spielgefühl waren Ataris erster Star-Wars-Automat und das Lucasfilm-Games-Frühwerk Rescue on Fractalus. Schon 1989 beschäftigte sich Factor 5 mit einer möglichen Fortsetzung auf dem Amiga.

1:12:34 Der langsame Speicher des N64 bereitete den Programmierern Kopfzerbrechen. Factor 5 klopfte bei Nintendos Hardware-Guru Genyo Takeda an.

1:22:54 »Wir wurden sehr panisch«: Terminsorgen, deutsche Direktheit, die Voodoo-Puppe und Rettung durch die N64-Speichererweiterung.

1:34:54 Wie sieht Julian das Spielgefühl aus heutiger Sicht? Und gibt es Chancen, dass jemals eine überarbeitete Rogue-Trilogie veröffentlicht wird?

1:41:44 Abspann