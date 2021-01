GG-Community-Awards 2020: Spiel des Jahres // Top 10

Teaser Die GamersGlobal-Community-Awards küren die Sieger in drei Kategorien. Nach der „Überraschung des Jahres“ und der „Enttäuschung des Jahres“ folgt die Auswertung zum „Spiel des Jahres“, die zugleich den Abschluss dieses Projektes darstellt.

Bis zum 10. Januar hattet ihr die Möglichkeit, im Rahmen der GamersGlobal-Community-Awards 2020 in den Kategorien „Spiel des Jahres“, „Enttäuschung des Jahres“ und „Überraschung des Jahres“ eure Stimmen abzugeben. Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen standen jene 100 Titel zur Abstimmung, die von GamersGlobal in den vergangenen zwölf Monaten getestet worden waren.

In diesem Beitrag stellen wir euch den Titel vor, der das Spiel des Jahres 2020 darstellt, hinzu kommen natürlich der zweite und dritte Platz sowie die Ränge vier bis zehn. Gleichzeitig handelt es sich um die letzte Auswertung, sodass die Community-Awards 2020 an dieser Stelle abgeschlossen werden.

Bei der Abstimmung zum „Spiel des Jahres“ wurden 378 Stimmen abgegeben.

Platz 1: The Last of Us - Part 2 (GG-Wertung: 9.5)

Mit 168 von ingesamt 378 abgegebenen Stimmen habt ihr The Last of Us - Part 2 zum Spiel des Jahres 2020 gewählt, wodurch ein deutlicher Abstand zum Zweitplatzierten besteht. Im Meinungskasten unseres Tests schreibt Jörg Langer unter anderem:

Ich finde The Last of Us 2 großartig, wenngleich es an der Perfektion vorbei schrammt. Doch so vielseitige Szenen, so viel gutes Storytelling – in Gesprächen oder einfach durch die Erkundung der Spielwelt –, so viel Dramatik habe ich lange nicht mehr erlebt!

The Last of Us 2 duckt sich nicht weg von – zumindest im Spätentwickler-Kulturgenre Video Games – unüblichen Themen wie gleichgeschlechtlicher Liebe. Oder Sex. Oder der im Spielverlauf stärker werdenden Frage, ob das Handeln der eigenen Heldin eigentlich gerechtfertigt oder nur noch blindwütige Rache ist. Wie weit trägt Hass, wann ist es Zeit für Vergebung? Was handele ich mir für Folgen ein, wenn ich Gnade walten lasse? Und welche, wenn nicht? Solche Fragen evoziert das Spiel, das auf den flüchtigen Blick wie Gewalt-Pornographie wirken kann, auf den zweiten Blick seine Gewalt als nachvollziehbar erscheinen lässt und auf den dritten ... aber urteilt selbst, in der zweiten Spielhälfte.



Ich war bei keinem Spiel der letzten paar Jahre so dicht davor, eine 10 zu zücken. [...] The Last of Us - Part 2 ist ein Hammer. Es regt zum Nachdenken an. Spielen!