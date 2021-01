PC

Die Anfangs blanke Karte wächst Stück für Stück. Hier platzieren wir ein Herrenhaus für die Nachfahren Draculas, denen wir zu Trainingszwecken ans Leder wollen.

Gefangen im Action-Rondell

Durch die Verbesserung des Lagers erhöhen wir unsere Erfolgsaussichten. Hier arbeiten wir auf einen Kräuterkundler hin, der uns mit Tränken versorgt.

Alle Karten auf der Hand

Zu Beginn ist die Auswahl an Karten eher übersichtlich, aber im Verlauf des Spiels arrangieren wir das Deck immer stärker mit Hinblick auf die gewählte Strategie.

Wächter des Chaos

Vor dem Bosskampf werden noch kurz Höflichkeiten ausgetauscht,. Aber glaubt uns, nachdem wir ihm die Knochen gebrochen haben, wurde er gesprächiger.

Fazit

Solospiel für PC

Rollenspiel

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Geplante Veröffentlichung: 2021

In einem Satz: Süchtig machender Genre-Mix mit Roguelike-Anleihen.

Spätestens seit dem Synthie-Bleigewitter Hotline Miami (im Test, Note: 8.0) eilt dem Publisher Devolver Digital der Ruf voraus, ein hervorragendes Händchen für Indie-Perlen zu besitzen. Die Texaner, die sich stets als exzentrischer Branchenaußenseiter inszenieren, sind immer für eine Überraschung gut und zeichnen sich heute durch ein buntes Portfolio aus, das von der Visual Novelüber die-Shooter bis hin zum Pixel-Roguelike Enter the Gungeon (im Test, Note: 7.0) ein breites Spektrum abdeckt. Qua dieser Vorgeschichte stürzten wir uns in Erwartung des Unerwarteten in die (nicht finale) Preview-Fassung zu, dem neusten Zögling des Hauses. Wohin die Reise uns dieses Mal führt?Bereits das Hauptmenü von Loop Hero zeichnet das Bild eines verheißungsvollen Pixel-Abenteuers. Untermalt von einem kernigen Chiptune-Soundtrack erblicken wir die Fragmente einer mittelalterlichen Welt, die wie lose Inseln scheinbar im Nichts des Weltalls treiben. Mit dem Rücken zum Betrachter, das Schwert zum Hieb bereit, blickt ein Ritter auf das vor ihm liegende Chaos, das wie das Ende der Welt anmutet. Die Komposition und Gestaltung der Szenerie wirkt wie ein handgezeichnetes Videotheken-Plakat eines Fantasy-Streifens der 80er Jahre. Kein Zweifel – hier zieht ein Held aus, dem ultimativen Bösen den Gar auszumachen. Dieses hört auf den Namen Lich und stürzte die Welt in einen endlosen Strudel aus Chaos und Zerstörung, der selbst die Erinnerungen der Menschen auffrisst. Die Stunde des Namenlosen ist angebrochen!Selbst ist der Held – und das im wortwörtlichen Sinne. Als Weltenretter wandelt unser spärlich bewaffneter Ritter automatisch wie in einem Auto-Runner und ohne unser Zutun auf einem zufällig generierten, kreisförmigen Pfad. Runde für Runde. Trifft er dabei auf einen Gegner, öffnet sich ein klassischer Kampfbildschirm, der die duellierenden Sprites in der Seitenansicht zeigt. Wie von Zauberhand werden Attacken ausgetauscht, bis eine Partei mangels Lebenspunkten die Segel streicht. Und jetzt schlägt endlich die Stunde des Spielers, sein Input ist gefragt. Die Kadaver der Gegenüber bescheren uns stets neue Ausrüstung in Form von Waffen, Schilden, Ringen und anderen Klassikern des Rollenspiel-Kleiderschranks. Schadenswerte wie Boni wollen ver- und mit dem aktuellen Charakter-Setup abgeglichen werden. Setzen wir lieber auf einen wendigen Recken, der sich permanent selbst zusammenflickt oder einen wütenden Berserker, der auf schnelles Blut und Gedärm aus ist?Die Wahl des Heldenequipments ist aber längst nicht die einzige Stellschraube für den Ausgang des Abenteuers. Besiegte Gegner bescheren uns auch Karten aus einem Deck, dessen Zusammensetzung wir im Verlauf des Spiels eigenhändig bestimmen. Grundsätzlich wird dabei zwischen Helden- und Gegnerkarten unterschieden. Mit letzteren platzieren wir etwa Wälder, Friedhöfe und Herrenhäuser entlang des Pfades, auf dass dort in regelmäßigen Abständen Wölfe, Skelette, Vampire und andere Ekel als Widersacher beschworen werden. Diese trachten uns natürlich nach dem Leben, anderseits gehen wir für neue Ausrüstung und weitere Karten nur allzu gerne über deren Leichen. Mit Hilfe der Heldenkarten verbessern wir direkt unsere Siegchancen. Dörfer entlang der Route stellen Lebenspunkte beim Passieren wieder her, Gebirgsformationen erhöhen unsere maximale Lebenspunktzahl und Laternen limitieren die Anzahl an Gegnern in einem gewissen Gebiet.Es gilt die Balance für den optimal ausgerüsteten und trainierten Helden zu finden. Weder ein blutiger Anfänger noch ein toter Veteran vermag die Welt zu retten. Für dieses Vorhaben ist auch die Platzierung der Gebäude und Landschaften wichtig, denn bestimmte Formationen und Paarungen bedingen zusätzliche (Synergie-)Effekte. Das Spiel erklärt sich hierbei selten selbst; probieren geht über studieren lautet die Devise. Die Gleichung zum Glück wird zudem um eine weitere Variable in Form der Ressourcen ergänzt. Je nach durchstreiften Gebiet oder platzierter Landschaft sammeln wir Ressourcen wie Holz und Eisen, mit denen wir das heimische Lager um neue Gebäude erweitern. Dadurch schalten wir weitere Karten für das Deck, Charakterklassen und andere Boni und Fähigkeiten für die Heldenreise frei. Mit der Schmiede starten wir bereits mit einer passablen Grundausrüstung ins Abenteuer, Heiltränke oder kleine Aufgaben entlang des Pfades sind auch eine lohnenswerte Investition.Nun formen wir unseren (hoffentlich) unbesiegbaren Helden nicht aus Jux und Tollerei. Am Ende eines Levels wartet ein sogenannter Wächter als Prüfstein. Jede ausgespielte Karte füllt eine Leiste, an deren Ende diese mächtigen Bossgegner erscheinen. Die harten Brocken sind alles andere als Fallobst, geben nach dem Tod aber auch mächtige Items und neue Fragmente der Hintergrundgeschichte preis. Doch Vorsicht ist geboten: erleiden wir den frühzeitigen Bildschirmtod – egal ob im Duell mit einem Schergen oder dem Obermotz – verlieren wir einen Großteil der in diesem Lauf gesammelten Ressourcen. Oftmals ist der freiwillige Abbruch die bessere Option, um dann die gesamte Beute sinnvoll zu investieren (oder zu sparen) und gestärkt den nächsten Versuch zu wagen. In dieser Hinsicht fühlt sich das Spiel wie ein Roguelike an, aber alle erzielten Fortschritte und absolvierten Level bleiben stets erhalten. Sorgen um die Ausrüstung muss man sich indessen nicht machen, diese verfällt nach jedem Lauf.Trotz der rar gesäten Dialoge weiß Loop Hero eine wundersame Welt zu skizzieren, deren Mysterien mehr als inhaltslose Vehikel für die Spielmechaniken scheinen. Entgegen aller Erwartungen bietet unser Held beispielsweise dem ersten Vampir in Erwartung eines Lehnsherrens seine Dienste an. Auch begegnen wir anderen Überlebenden, die gegen das gemeinsame Vergessen ankämpfen. Diese Welt hat eine Vergangenheit und wohlmöglich auch eine Zukunft. Nur welche?Loop Hero bereitet mir bereits in der Preview-Version einen Heidenspaß. Zugegeben, das Auto-Runner-Prinzip mutete zunächst gewöhnungsbedürftig an, aber sobald die Stellschrauben dahinter zutage traten, frohlockten meine grauen Zellen ob der gebotenen Möglichkeiten. Die Auswahl der passenden Beute samt Boni, der Einsatz der Karten oder die gezielte Erweiterung des Lagers – jede Aktion bringt mich und meinen Charakter einen Schritt voran auf dem Weg zum nächsten Obermotz.Mit den ersten freigeschalteten Karten und Lagererweiterungen hielten neue Optionen und Mechaniken wie etwa die passiven Boni oder Quests ins Spiel Einzug. Oder mit dem Schurken eine neue Charakterklasse, die zwei Waffen gleichzeitig führen kann. Ich befand mich schneller in einer Art Suchtspirale, als ich Pixel sagen konnte. Jeder Sturm auf die Wächter entwickelt sich anders als der vorherige Versuch. Auch weil ich immer wieder Nuancen in der Spielmechanik aufdecke, die das Spiel nicht erklärt. Loop Hero könnte der nächste Devolver-Hit werden.