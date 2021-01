PM: Keine Änderungen beim Xbox Live Gold-Preis, Free-to-Play Games werden kostenlos [UPDATE] (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir haben gestern einen Fehler gemacht und ihr lagt mit eurer Kritik vollkommen richtig. Mit Freunden zu spielen und mit ihnen verbunden zu sein, ist ein wichtiger Teil des Gamings. Wir haben dabei versagt, die Erwartungen derer, die für uns am meisten zählen, zu erfüllen. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, das Preismodell von Xbox Live Gold nicht zu verändern.

Mehr noch, wir möchten diesen Moment nutzen, um Xbox Live noch kundenfreundlicher zu gestalten. Deshalb werdet ihr in Zukunft keine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft mehr benötigen, um Free-to-Play Games zu spielen. Wir werden hart daran arbeiten, diese Veränderung so schnell wie möglich umzusetzen.

Wenn Du bereits Xbox Love Gold-Mitglied bist, dann wird dein Preis bei der Verlängerung der gleiche bleiben. Neue und bereits angemeldete Mitglieder behalten den jetzigen Preis.

Xbox Live Gold-Preis in Deutschland

Xbox Live Gold-Preis in Österreich

Xbox Live Gold-Preis in der Schweiz

Vielen Dank für Dein Feedback und Vertrauen.

Das Xbox-Team

Seit der Veröffentlichung von Xbox Live vor 18 Jahren arbeiten wir daran, das fortschrittlichste Multiplayer-Netzwerk für die beste Community von Spielern bereitzustellen. Millionen Menschen versammeln sich auf Xbox, spielen mit Freunden und entdecken täglich neue Games. Wir investieren in unsere Community und verbessern die digitale Sicherheit unserer Spieler. Darüber hinaus etablieren wir neue Optionen, Inhalte zu teilen, mit anderen Spielern zu kommunizieren sowie Maßnahmen, die für den Industrie-Standard an Zuverlässigkeit in unserem Netzwerk sorgen.

In regelmäßigen Abständen beurteilen wir den Wert und die Preismodelle unserer Services, um auf Veränderungen in den jeweiligen Märkten einzugehen und weiterhin in die Xbox-Community zu investieren. Vor diesem Hintergrund wird das Preismodell für Xbox Live Gold in ausgewählten Märkten angepasst. In einem Großteil der Märkte hat sich der Preis für Xbox Live Gold über viele Jahre hinweg nicht verändert, in einigen Märkten ist der Preis seit mehr als zehn Jahren konstant.

Wenn Du eine bestehende 6-monatige oder 12-monatige Mitgliedschaft als Xbox Live Gold-Mitglied hast, erwartet Dich keine Preiserhöhung. Erneuerst Du Deine Mitgliedschaft, greift das neue Preismodell.

Wertest Du Deine Gold-Mitgliedschaft zum Xbox Game Pass Ultimate auf, wird Dein Gold-Guthaben in Ultimate-Guthaben umgewandelt – bis zu 36 Monate. Ein Beispiel: Wenn Du aktuell 11 Monate Xbox Live Gold besitzt und Dich für den Xbox Game Pass Ultimate entscheidest, werden diese 11 Monate in Ultimate-Guthaben umgewandelt – ohne zusätzliche Kosten.

Mitglieder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erhalten eine E-Mail zur Änderung des Preismodells und einen Hinweis über die Nachrichtenzentrale im Laufe des nächsten Monats. Die Preise werden nicht angepasst bis mindestens 60 Tage nach Erhalt dieser Information in Deutschland und 45 Tage in Österreich und der Schweiz. Änderungen zu Deiner Mitgliedschaft nimmst Du über Deinen Account vor.

