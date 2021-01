Cyberpunk 2077: Umfangreicher Patch 1.1 ab sofort verfügbar

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Erst kürzlich veröffentlichte CD Projekt eine offizielle Update-Roadmap, in dem die kommenden Updates und Inhalte des Open-World-RPGs Cyberpunk 2077 (im Test) für das Jahr 2021 konkretisiert wurden. Der angekündigte erste große Patch 1.1 (GOG-Galaxy-Spieler laden rund 1.1 Gigabyte, Besitzer der Steam-Version sogar 5.4 Gigabye) ist ab sofort verfügbar. Der Entwickler bezeichnet diesen als das "nötige Fundament für die kommenden Patches" in dem man sich "primär auf die Stabilisierung des Spiels und das Beseitigen von Bugs konzentriert" habe.

Nach Patch 1.1 soll der Titel insgesamt stabiler laufen, da der Speicher in verschiedenen Untersystemen, zum Beispiel in Interaktionen und dem System des Umgebungsschadens, und auch bei einzelnen Grafikkarten besser genutzt werde. Außerdem sollen Probleme für Abstürze beim Laden von Spielständen, dem Starten und beim Beenden das Titels und beim „letztmöglichen Speicherpunkt“ behoben worden sein. Auch Fehler in einer stattlichen Anzahl von Quests – konkret werden 13 benannt - wurden entfernt, so dass sie euch im Spielablauf nicht mehr stören sollen.

Ebenfalls wurde an der Größe der Spielstände gearbeitet. Diese konnten in der Vergangenheit aufgrund eines Modifikators bei selbst hergestellten Gegenständen enorm angewachsen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf existierende Speicherstände, allerdings weist CD Projekt darauf hin, dass Spielstände auf dem PC, die vor dem Hotfix 1.06 (beseitigte den Savegame-Bug) korrumpiert wurden, nicht repariert werden.

Spieler auf den Konsolen sollten ebenfalls Verbesserungen bemerken: Für Playstation 4 Pro und Playstation 5 wurde die Performance bei Menschenmengen optimiert. Auf der Playstation 4 wurden „verschiedene Absturzprobleme“ behoben. Von einer besseren Speichernutzung profitieren ebenfalls die Xbox One, Xbox One S und die Xbox One X. Alle Änderungen und Fehlerbehebungen, unter anderem auch für die Stadia-Version, lest ihr in der offiziellen Pressemitteilung bei GOG.com nach.