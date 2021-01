Puzzle Quest 3: Nächster Match-3-Teil erscheint in diesem Jahr

PC iOS Android

Publisher 505 Games macht nach der Übernahme des Entwicklerstudios Infinity Plus Two Nägel mit Köpfen und kündigt den dritten Teil des Puzzle-Rollenspiel-Mixes Puzzle Quest an. Das Spiel soll noch im Laufe des Jahres für PC und Mobile-Geräte erscheinen und setzt auf ein Free-2-Play-Modell.

Viel zum Spielinhalt ist noch nicht bekannt und auch der zur Ankündigung veröffentlichte Trailer geizt mit konkreten Informationen. 500 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils ist der Fantasy-Kontinent Etheria erneut Schauplatz des Abenteuers. Das bewährte Gameplay-Gerüst aus Match-3-Kämpfen und Rollenspiel soll erhalten bleiben. Die Pressemitteilung verspricht zudem die Einführung "neuer und einfallsreicher Gameplay-Mechaniken", um die das Spiel erweitert werden soll.

Der erste Teil der Puzzle-Quest-Serie erschien 2007 und war für das australische Studio ein Überraschungshit, der direkte Nachfolger kam 2010 in den Handel. In der Zwischenzeit waren die Entwickler nicht untätig und haben einige Spin-Offs der Formel veröffentlicht. Ihr letzter Titel Gems of War wurde bereits von 505 Games vertrieben und setzt auf einen ganz ähnlichen Ansatz, bis hin zum Vertriebsmodell.