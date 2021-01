Hitman 3: IO Interactive arbeitet an Raytracing-Unterstützung

In einem Gespräch mit Xbox Wire hat Maurizio de Pascale, CTO bei IO Interactive, über die zukünftigen Pläne für Hitman 3 (im Test) gesprochen. Laut ihm profitiere das neue Abenteuer von Agent 47 bereits von der höheren Leistungsfähigkeit der Xbox Series X/S und so könne man auf den neuen Microsoft-Konsolen bereits 60 Bilder pro Sekunde liefern. Aktuell arbeite man daran, das Auftragsmeuchler-Spiel mit Raytracing zu versorgen.

Der offizielle Launch am 20. Januar war also erst der Anfang einer Reise, die durch die regelmäßige Ergänzung neuer Features fortgesetzt wird. Es ist großartig, dass die GPU von Xbox Series X/S Ray-Tracing unterstützt. Wir haben bereits damit begonnen, an der Technologie für das Rendering unserer Glacier Engine zu arbeiten. Sobald diese einsatzbereit ist, werden wir sie auf die Hardware von Xbox Series X/S bringen.