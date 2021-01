Weihnachtsaktion: Umfrage zum Multiplayer-Event

Die Qual der Wahl

Teaser Eure Rekord-Teilnahme an der Weihnachtsaktion 2020 hat auch eine Multiplayer-Event mit sechs Spendern und zwei Redakteuren finanziert. Doch in welchem Spiel wollen wir unsere Kräfte messen?

Aktion: Weihnachtsaktion 2020 [beendet] 25505€ 24000 MAX Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den ganzen Balken zu sehen.

Dennis und Hagen laufen sich jetzt schon mental warm und trainieren ihre Agilität an Maus und Controller, denn im Februar 2021 wollen sie für euch in Bestform sein für den Multiplayer-Event mit der Community, den ihr als Gegenleistung in der Weihnachtsaktion 2020 freigeschaltet habt. Nun müssen wir klären, in welchem Spiel die beiden Redakteure und sechs Unterstützer der Weihnachtsaktion ihre Kräfte messen. Wir haben eine Vorauswahl zusammengestellt, basierend auf verschiedenen Kriterien: ausreichend große Spielerzahl, Möglichkeit privater Matches, Einstiegshürden und mehr.

Alle Teilnehmer der Weihnachtsaktion können nun bis zum 31.1.2021 für ihren Favoriten aus dem untenstehenden Kandidatenfeld votieren. Die ersten drei sind klassische kompetetive Shooter, bei den beiden letztgenannten geht es chaotischer zu. Nachdem der Gewinner feststeht, werden wir einen Aufruf starten, bei dem sich alle Weihnachtsaktionisten für die Teilnahme bewerben können, damit der Event im Laufe des Februars steigen kann. Dennis und Hagen werden ihr Gameplay und den Voice-Chat aufzeichnen. Daher können sich auch alle Teilnehmer, die nicht selbst dabei sein können, über ein launiges Video-Special zum Event freuen.