Xbox: Games with Gold im Februar u.a. mit Gears 5 und Resident Evil

Im Februar warten im Rahmen der Games with Gold wieder mehrere im Preis inkludierte Spiele auf euch: Dabei stehen drei Titel speziell für Xbox Series X|S sowie Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die ihr dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S und Xbox One spielen könnt.

In Gears 5 (zum Test+) könnt ihr den Kampagnen- und Multiplayer-Modus erleben. Wenn ihr eine Xbox Series X|S euer eigen nennt, profitiert ihr von neuen Optimierungen. Während sich der Krieg weiter zuspitzt, stellt Kait Diaz eine Verbindung zum Feind her und stößt dabei auf die wahre Gefahr für Sera – sich selbst. Gears 5 ist vom 1. bis 28. Februar auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

In der neu aufgelegten Version des Horror-Klassikers Resident Evil schließt ihr euch dem Special-Forces-Team S.T.A.R.S. an und erkundet ein verlassenes Herrenhaus am Rande von Raccoon City. Bleibt wachsam, denn eure Ressourcen sind knapp und die lebenden Toten lauern überall. Resident Evil ist vom 1. bis 28. Februar auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

In dem Plattformer Dandara - Trials of Fear Edition im Metroidvania-Stil schlüpft ihr in die Rolle der Heldin Dandara und versucht, die Salzwelt vor dem Untergang zu bewahren. Deckt Geheimnisse auf, stellt euch unzähligen Gefahren und lernt einzigartige Charaktere kennen. Die atemberaubende Pixelgrafik und der originelle Soundtrack erwecken das visuelle und auditive Wunderland zum Leben. Dandara - Trials of Fear Edition ist vom 16. Februar bis 15. März auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

In Indiana Jones and the Emperor’s Tomb helft ihr Indy dabei, eines der mächtigsten Artefakte der Menschheit zu bergen. Nehmt es mit dem Nazi-Regime sowie der asiatischen Unterwelt auf und spürt das mysteriöse Herz des Drachen auf, bevor es dem Feind in die Hände fällt. Indiana Jones and the Emperor’s Tomb ist vom 1. bis 15. Februar auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

10 Jahre nach Erscheinen des ersten Teils kehrt ihr in Lost Planet 2 auf den Planeten zurück, der durch den andauernden Kampf um thermische Energie immer weiter Schaden nimmt. Spielt mit bis zu vier Spielern im Koop-Modus und wählt aus einer Vielzahl an Waffen und Fahrzeugen, um euren Charakter für den Kampf auszurüsten. Lost Planet 2 ist vom 16. Bis 28. Februar auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.