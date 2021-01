PM: Aktualisierung von Genshin Impact auf Version 1.3 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Eine einmalige Gelegenheit erwartet euch, eine uralte Tradition aus Liyue zu erleben, reiche Belohnungen sowie eine kostenlose Figur aus Liyue zu erhalten und euch für weitere Abenteuer bereitzumachen!

Liebe Reisende! Hier ist wieder das Entwicklerteam von Genshin Impact für euch mit vielen Neuigkeiten! Mit der ersten Aktualisierung im Jahr 2021, die am 3. Februar eintrifft, beginnt auch für die Welt von Teyvat ein neues Jahr. Wir möchten alle Reisenden einladen, am Laternenritual in Liyue teilzunehmen und ein brandneues Jahr voller Abenteuer zu begrüßen!

Alle Reisenden werden die Chance haben, diese am besten erhaltene Tradition von Liyue von Grund auf zu entdecken, von den Vorbereitungen jedes Haushalts auf die Festlichkeiten bis hin zu den Feierlichkeiten am eigentlichen Festtag selbst, und eine reichhaltige Belohnung zu erhalten, darunter mehr als Urgestein ×1.600 und eine kostenlose 4-Sterne-Figur aus Liyue, damit euer Abenteuer im neuen Jahr in Teyvat noch besser startet.

Als wichtigstes jährliches Ereignis in Liyue endet das Laternenritual mit einer großen Zeremonie, bei der jeder Haushalt eine speziell angefertigte Laterne in den Himmel steigen lässt, die die Nacht des ersten Vollmonds des Jahres erhellt. Die Menschen in Liyue glauben, dass diese Laternen Wünsche an den Himmel überbringen und die Seelen der gefallenen Helden nach Hause führen.

Die schwebenden Laternen für das Laternenritual werden in traditioneller Handwerksform mit einer besonderen Art von Material namens Plaustrit hergestellt, dem gleichen Material, aus dem auch das Jadegemach besteht. Jedes Jahr wird zuerst eine riesige sogenannte Mingxiao-Laterne in Form eines Adepten in den Himmel gelassen, gefolgt von tausenden kleinen Laternen und einem wunderschönen Feuerwerk.

Das Laternenritual ist auch eine Zeit für Spaß und Entspannung. Die Laternenritual-Gala wird tagelang andauern und mit Festlichkeiten und Vergnügungen gefüllt sein, die nur auf Paimon und den Reisenden warten, um sie zu genießen.

Bevor du und Paimon anfangen könnt euch zu amüsieren, ist es besser, den Einheimischen erst einmal unter die Arme zu greifen, und das natürlich mit großzügiger Gegenleistung. Als wichtigstes Ereignis des Jahres verdient das Laternenritual akribische Vorbereitungen in jedem Haushalt, ob im städtischen Liyue, im Gasthaus Wangshu oder im abgelegenen Qingce-Dorf. Das saisonale Ereignis des Laternenfestes wird in drei Phasen unterteilt, jede mit einer Reihe von Aufträgen, die den Bürgern aller Schichten und ihren Angehörigen helfen sollen, sich auf das Laternenfest vorzubereiten. Jeder abgeschlossene Auftrag steigert die Festlichkeit und schaltet weitere Aufträge und Geschichten frei.

Dank deiner Unterstützung wird in der letzten Nacht des Jahres ein wundersames Fest veranstaltet, wenn zahlreiche Laternen mit Wünschen davonschweben und einen atemberaubenden Anblick bieten, für den der Schützende Yaksha Xiao den Atem anhalten würde. Wenn du einen HDR-Monitor mit deiner PS4 oder PS5 zusammen verwendest, empfehlen wir dringend, unsere HDR-Anzeige-Funktion auszuprobieren, um eine noch schärfere Sicht zu erhalten!

Aufregende Spiele, leckeres Essen und viele tolle Preise sind Dinge, die bei keinem großen Fest fehlen dürfen! Vergesst also nicht, die Verkäufer auf der Straße zu besuchen! Während der Laternenritual-Gala, sind die hell erleuchteten Straßen in Liyue mit Festlichkeiten, einiger besonderer Spiele und Snacks, die es nur zu dieser Zeit hier gibt, gefüllt.

Unter so vielen Spezialitäten ist das Kronjuwel für dieses Jahr das Theater der Vorrichtungen, ein neues Strategiespiel, das man entweder allein oder mit einem anderen Spieler spielen kann. Wenn du im Theater der Vorrichtungen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen gewinnst, erhältst du eine bestimmte Menge an Friedenstalismanen, um diese gegen Objekte auf dem Laternenmarkt einzutauschen, wo du ebenfalls die kostbare Krone der Weisheit und ein besonderens Namenskärtchen erhalten kannst.

Wir empfehlen auch, einige andere tägliche Sonderveranstaltungen auszuprobieren, die nur während des Laternenrituals verfügbar sind. Wenn du ein Fan der Fotografie bist, darfst du „Freude in fünf Farben“ nicht verpassen. Hol dir den Faszinierenden Fotoapparat von Ji Tong, mach Fotos von bestimmten Motiven und tausche sie gegen Ji Tongs Schätze ein. Du kannst auch überflüssige Fotos an deine Freunde schicken!

Für mutige Entdecker hat Katheryne von der Abenteurergilde auch noch die „Drachenechsensuche“ für Reisende ab Abenteuerrang 20 anzubieten. Übernimm die Ermittlungsaufträge der Expedition und jag die gefährlichen Drachenechsen, die Liyue bedrohen, um reiche Belohnungen zu erhalten.

Im Allgemeinen ist das Laternenritual eine großartige Zeit, um den Reichtum des Lebens und die lokale Kultur in Liyue zu erleben. Reisende, die es schaffen, alle oben aufgeführten saisonalen Ereignisse zu bewältigen, können viele Ressourcen und mehr als Urgestein ×1.600 verdienen.

Zu guter letzt, um euch für all die Unterstützung zu danken und euch auf ein neues Jahr voller aufregender Abenteuer vorzubereiten, haben wir noch ein paar weitere Überraschungen vorbereitet: Alle Reisenden erhalten zusätzlich kostenloses Verwobenes Schicksal ×10, wenn sie die neue siebentägige Anmeldeaktion abschließen, und außerdem die Chance auf eine kostenlose 4-Sterne-Figur aus Liyue, die sich eurer Truppe anschließt.

Möge sich das Feuer der Tugend ausbreiten und nie erlöschen!