Einige Waffen und Gegenstände haben Spezialeffekte. Frostbomben können z.B. Wasserflächen begehbar machen.

Magische Säulen und harte Bosse

An den magischen Säulen könnt ihr weitere Fähigkeiten erhalten, die ihr mit eurem Ableben aber wieder verliert.

Gute Steuerung, Schwächen bei der Technik

Endlich, Goody-Goody Doni ist geschlagen. Anders als einige spätere Bosse stellt er sich euch kein zweites Mal entgegen.

Fazit

Roguelike-Hack’n’Slash

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 12,49 Euro für PC bei Steam

In einem Satz: Schnelles Actionspiel mit harten Bossen, das im Early Access aber noch reifen muss.

Der Early-Access-Titelauf der Shopseite bei Steam als "-like" beschrieben. So ganz passend ist das nicht, immerhin handelt es sich um ein schnelles Roguelike-Hack’n’Slash, das eher anerinnert. Wie viele Genre-Vertreter legt Ancient Abyss wenig Wert auf eine Story. Nach ein paar optionalen, verwirrenden Gesprächen am Lagerfeuer geht es direkt ins Geschehen.Zunächst nur mit einem Schwert bewaffnet, kämpft ihr euch durch Räume voller wildschweinartiger Monster. Dabei stehen euch neben dem normalen Angriff auch ein Dash nach vorne sowie diverse Gegenstände, von kleinen Flammenwerfern bis zu mächtigen Bomben, zur Verfügung. Auch die in der Welt verstreuten sechs Waffentypen, natürlich immer mit zufälligen Attributen und unterschiedlichen Qualitätsstufen, spielen sich erfreulich unterschiedlich. Lediglich das Zielen mit dem Bogen fühlt sich nicht sonderlich gut an.Noch wichtiger als die Waffen sind die Säulen, auf die ihr regelmäßig stoßt, denn diese gewähren euch die Wahl aus drei zufälligen Bonus-Fähigkeiten. Die Vielfalt ist dabei sehr groß und reicht von Schadensfähigkeiten über Gesundheitsboni bis hin zu nützlichen Dingen wie Extraschätzen aus Schatztruhen.Schnell werdet ihr dann auf den ersten Boss, Goody-Goody Doni, treffen. Dieser hat es ordentlich in sich und prüft die Beherrschung der Steuerung, insbesondere der Ausweichrolle, gnadenlos ab. Sterbt ihr, startet ihr wieder von vorne. Behalten dürft ihr dabei nur zwei Artefakt-Arten, wobei die eine für bessere Kampffähigkeiten, etwa einen Block, die andere für mehr Leben und Ausdauer benötigt wird. Letztere werdet ihr leider nur bei Bossen finden, so dass ihr Doni wohl oder übel fair schlagen müsst. Ist euch das gelungen, öffnet sich die Welt etwas und bietet einige nette Details, die ihr erst nach einigen Anläufen findet und die ihr euch teilweise selbst erschließen müsst, darunter versteckte Trainer im Lager und ein versteckter Abschnitt. Je nach Geschicklichkeit und Glück bei den magischen Säulen wartet aber schon nach etwa drei Stunden ein derzeit leider unfertiges Ende auf euch (die Entwickler versprechen weitere Levels in künftigen Patches).Während die Steuerung relativ gut gelungen ist, muss am Balancing noch geschraubt werden. Insbesondere die von den Säulen vergebenen Fähigkeiten bieten das ganze Spektrum von sehr mächtig (konstante Gesundheitsregeneration auf Kosten der Ausdauer) bis sinnlos. Entsprechend ist der Erfolg eines Versuchs immer auch sehr abhängig von den erwürfelten Skills. Aber auch einzelne Waffen haben überraschend hohe Gesundheits-Boni.Bei der Technik gibt es ebenfalls noch Luft nach oben. Abstürze sind zwar nicht zu vermelden, mit ein paar Kleinigkeiten, wie nicht richtig funktionierenden Waffenboni, werdet ihr aber zu kämpfen haben. Schwach ist zudem die englische Übersetzung aus dem chinesischen Original, die nicht immer verständlich ist. Eine deutsche Fassung ist aktuell nicht verfügbar.Ancient Abyss hat mir mit seinem knackigen ersten Boss und den dünnen Tutorials den Einstieg nicht leicht gemacht. Sobald der Boss gefallen war, die Steuerung besser saß und die Welt sich etwas geöffnet hatte, entwickelte das Spiel einen unterhaltsamen Flow und weckte genügend Neugierde, um nach einem verfrühten Ableben trotz später Stunde zu weiteren Versuchen anzuregen. Über die wirren Dialoge konnte ich dabei gut hinwegsehen, das unfertige und viel zu frühe Ende war aber enttäuschend.Auch abseits davon wird der Gesamteindruck noch durch fehlendes Polishing getrübt. Zu abhängig ist man von der Qualität der ersten Säulen und der teils übermächtigen und nicht immer fehlerfreien Waffeneffekte. Für mehr Langzeitmotivation fehlt es auch noch an Features wie einem New Game+, einer sich entwickelnden Story und mehr Levels. Das sind aber Dinge, die die Entwickler im Rahmen des Early Access hoffentlich noch beheben werden. Die Spielmechanik selbst macht jedenfalls Hoffnung, dass am Ende ein rundes Spiel daraus werden kann.