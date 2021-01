The Division 2: Resident-Evil-Event zum Jubiläum startet am 2. Februar

PC XOne PS4

Ubisoft hat kürzlich bekannt gegeben, dass es den 25-jährigen Geburtstag der Survival-Horror-Reihe Resident Evil in The Division 2 (im Test+, Note: 9.0) auf allen verfügbaren Plattformen mit einem Crossover-Event feiern wird. Ab dem 2. Februar und bis zum 15. Februar könnt ihr, insofern ihr das Hauptspiel und die erste kostenpflichtige Erweiterung Warlords of New York besitzt, verschiedene kosmetische Items im Resident-Evil-Stil für euren Agenten freischalten.

Insgesamt handelt es sich um 21 freispiel- oder kaufbare Bekleidungsgegenstände in Form von Resident-Evil-Outfits, Waffenskins, Arm-Aufnähern und Rucksack-Trophäen. Loggt ihr euch während des Events nur einmal in The Division 2 ein, erhaltet ihr bereits das RPD-Outfit des aus Resident Evil bekannten Charakters Leon Kennedy.