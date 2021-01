PM: TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 FEIERT 25-JÄHRIGES JUBILÄUM VON RESIDENT EVIL MIT CROSSOVER-EVENT (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf,22.Januar2021–HeutekündigteUbisofteinCrossover-EventfürTomClancy’sThe Division®2an,in demdieWarlordsvonNew York-Agentsmehrere Behälter und kosmetische Gegenstände imResident Evil-Stil freischalten können. Das Event beginnt am 2. Februar.

Der Trailer zumBekleidungs-Eventkann unter folgendem Link gefunden werden:

Das Bekleidungs-Event ist ein Teil des 25-jährigen Jubiläums vonResident Evilund wurdewährend desResident EvilShowcase Livestreams angekündigt. Während des Events können bis zu 21 neuartige Bekleidungsgegenstände erspielt oder erworben werden, die ikonische Outfits verschiedener Resident Evil-Charaktere darstellen.

Folgende Gegenstände können erworben werden:

Zur Feier des Events erhalten alleAgents, die sich im Zeitrahmen desResident Evil-Events einloggen,dasLeon Kennedys RPD-Outfit als Start fürihreKollektion.

DasCrossover-Event imResident Evil-Thema startet am 2. Februar und endet am 15. Februar. Tom Clancy’s The Division 2istauf Xbox Series X|S,derXbox One-Gerätefamilie, PlayStation®5, PlayStation®4, Epic Games Store undimUbisoft Store auf Windows PC,sowieauf Stadia, Amazon Luna und Ubisoft+*,UbisoftsAbonnement-Service,verfügbar.

Die neuesten Informationen zuTomClancy’sThe Division 2und weiteren Ubisoft Spielen gibt es hier:news.ubisoft.com

Noch bis zum 28. Januar 11:00 Uhr findet im Ubisoft Store aktuell der TomClancy’sSale statt, in demausgewählte Titel der beliebten Tom Clancy-Videospielmarken bis zu 75 % rabattiert sind.So ist die TomClancy’sThe Division 2– Die Warlords von New York Edition derzeit für 18,00 € erhältlich. Alle Angebote unter:https://store.ubi.com/de/home

*14,99€ pro Monat. Kann jederzeit gekündigt werden.