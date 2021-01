Re:Verse: Capcom kündigt neuen Titel zum Jubiläum von Resident Evil an

PC XOne PS4

Während des gestrigen Showcase zu Resident Evil hat Capcom nicht nur neues Material zu Resident Evil Village gezeigt und den Release-Termin verraten, sondern auch Resident Evil - Re:Verse angekündigt, das noch 2021 erscheint.

Der Multiplayer-Shooter für vier bis sechs Spieler soll das 25-jährige Jubiläum von Capcoms Survival-Horror-Reihe feiern. Darin schlüpft ihr in die Haut allerlei bekannter Helden der Serie wie Leon S. Kennedy und Jill Valentine, aber auch Widersacher wie Jack Baker aus Resident Evil 7 (im Test, Note 9.0) sind spielbar. Die Figuren treten in fünfminütigen Deathmatches gegeneinander an.

Werdet ihr abgeschossen, verwandelt ihr euch in ein Monster und setzt den Kampf fort. Je mehr Virus-Container ihr zuvor im Match gesammelt habt, desto mächtiger die Mutation, so dass ihr beispielsweise als mächtiger Nemesis-Tyrant den Gegnern zusetzen könnt.

Resident Evil - Re:Verse soll für Käufer von Resident Evil Village kostenlos verfügbar sein. Allerdings wurde noch kein Release im Mai 2021 parallel zu Village angekündigt. Es ist also möglich, dass Capcom einen anderen Weg wählt als beim asymmetrischen Multiplayer-Titel Resident Evil Resistance, der als kostenlose Dreingabe Resident Evil 3 (im Test, Note 8.5) beilag. Noch bis zum 25. Januar können sich Interessierte auf der Homepage von Re:Verse für die geschlossene Beta anmelden. Bisher sind auf der offiziellen Homepage PS4, Xbox One und PC als Release-Plattformen angegeben.