Resident Evil Village: Release am 7. Mai / PS5-Demo verfügbar

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Rahmen des gestrigen Showcase hat Capcom den Release-Termin von Resident Evil Village verkündet. Der achte Teil der Hauptreihe wird am 7. Mai 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Die Lastgen-Versionen sollen eine Upgrade-Möglichkeit, beziehungsweise Smart Delivery bieten, ihr könnt also ohne weitere Kosten auf die Nextgen-Fassungen für PS5 und Xbox Series upgraden.

Im Zuge des Showcase-Events wurde außerdem erstmals Gameplay-Material aus dem Survival-Horror-Titel gezeigt. Wie schon Resident Evil 7 biohazard (im Test, Note: 9.0) wird auch Village wieder in der First Person spielen und ihr schlüpft erneut in die Haut von Ethan Winters. Mit dem Händler feiert ein alter Bekannter sein Comeback, allerdings dürft ihr nicht den ikonischen Mantelträger aus Resident Evil 4 erwarten. Bei dem neuen Handelsmann könnt ihr Waffen kaufen und verbessern, außerdem dürft ihr ihm gefundene Objekte gegen Bezahlung überlassen.

Neu ist ein Crafting-System, bei dem ihr mit Hilfe von Rezepten neue Gegenstände erstellen könnt. Ihr müsst euch also darauf einstellen, dass es nicht mehr reicht, einfach zwei grüne Kräuter zu mischen. Damit ihr bei all den Möglichkeiten die Übersicht nicht verliert, hat Capcom das Inventarsystem grundlegend überarbeitet.

Damit ihr euch ein erstes Bild von Resident Evil Village machen könnt, steht eine Demo für die PS5 zur Verfügung. Die Maiden getaufte Testversion soll für sich alleine stehen, ähnlich wie ihrer Zeit die Kitchen-Demo zu Teil 7. Ihr spielt eine Junge Frau, die Schloss Dimitrescu, dem Schauplatz von Resident Evil Village, entkommen muss. Solltet ihr keine Playstation 5 besitzen, dann müsst ihr euch noch etwas gedulden. Wie Capcom angekündigt hat, wird im Laufe des Frühjahrs eine weitere Demo erscheinen, die für alle Release-Plattformen zur Verfügung stehen soll. Beim Schreiben dieser Zeilen konnten wir die PS5-Demo noch nicht im deutschen Store finden, über den amerikanischen Shop scheint sie schon erhältlich zu sein.