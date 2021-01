PM: Olija – Story-Trailer (Cosmocover)

PC Switch XOne PS4

Olija – Story-Trailer

In einem frisch veröffentlichten Story-Trailer wurden neue Details über das mystische Olija enthüllt – der Trailer gibt Abenteurerlustigen einen ersten Hinweis auf die Wunder, die sie in Terraphage erwarten. Erfahrt im Video, welche katastrophalen Umstände den mittellosen Lord Faraday ereilten und wie sich sein Schicksal nach einer zufälligen Begegnung mit der rätselhaften Lady Olija gewendet hat.

Die bezaubernde Action-Fantasy-Geschichte wird am 28. Januar auf PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch in See stechen. Wer mehr erfahren will, wirft einen Blick auf die offizielle Olija-Website und flickt schon mal die Segel