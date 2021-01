PM: Die Downloads der Woche (Nintendo News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

21.01.2021

Lade neue Spiele, Anwendungssoftware und weitere Inhalte direkt aus dem Nintendo eShop oder über diese Webseite* auf deine Nintendo Switch-Konsole herunter! Wirf einen Blick auf die Neuheiten dieser Woche und besuche die Spieleseiten, um mehr über die verschiedenen Optionen zum Kauf zu erfahren oder um weitere Informationen zu den Download-Spielen für Nintendo Switch zu erhalten!

Abyss: The Wraiths of Eden

Ab:

ADVERSE

Ab:

Air Bounce - The Jump 'n' Run Challenge

Ab:

All Walls Must Fall - A Tech-Noir Tactics Game

Ab:

Balancelot

Ab:

Bezier: Second Edition

Ab:

Bouncing Hero

Ab:

CATTCH

Ab:

Chess Royal

Ab:

Colorful Colore

Ab:

Conarium

Ab:

Dadish 2

Ab:

Danger Gazers

Ab:

Dark Sauce

Ab:

Dirt Bike Insanity

Ab:

Dungeon Nightmares 1+2 Collection

Ab:

EPHEMERAL -FANTASY ON DARK-

Ab:

Epitaph

Ab:

Frodoric The Driver

Ab:

Ghostanoid

Ab:

Gradiently

Ab:

GRISAIA PHANTOM TRIGGER 5.5

Ab:

HITMAN 3 - Cloud Version

Ab:

Her Love in the Force

Ab:

Jiffy

Ab:

Joe's Diner

Ab:

Legend of Numbers

Ab:

Little Squire's Quests

Ab:

Loot Hero DX

Ab:

Lost Lands: Dark Overlord (free to play)

Ab:

Missile Dancer

Ab:

Olympic Table Tennis

Ab:

Otti: The House Keeper

Ab:

Red Colony

Ab:

Rock 'N Racing Bundle Off Road & Grand Prix

Ab:

Sally Face

Ab:

Shing!

Ab:

Shinobi Blade

Ab:

Spinny's Journey

Ab:

The Game is ON

Ab:

The Unexpected Quest

Ab:

Unspottable

Ab:

War Truck Simulator

Ab:

GROOVE COASTER WAI WAI PARTY!!!!

Nintendo Switch

FUSER™

Nintendo Switch

EPHEMERAL -FANTASY ON DARK-

Fallen Legion Revenants

FUSER™

