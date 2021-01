Deutscher Entwicklerpreis 2020: Iron Harvest räumt ab // Alle Gewinner

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gestern ging die Preisverleihung des Deutschen Entwicklerpreises 2020 über die Bühne. Da große Gala-Events in Corona-Zeiten nicht die beste Idee sind, setzten die Veranstalter von Aruba Events auf eine Online-Show in Kooperation mit Rocketbeans TV.

Die Wahl der 76 Jurorinnen und Juroren sei dieses Jahr besonders knapp ausgefallen, so der Geschäftsführer von Aruba Christian Müller. Nichtdestotrotz gibt es einen eindeutigen Sieger des Abends, denn Iron Harvest (im Test, Note 8.5) beziehungsweise dessen Entwickler King Art (Corona-Interview mit Studio-Chef Jan Theysen) errang nicht nur den Preis für das beste deutsche Spiel, sondern räumte dazu in drei weiteren Kategorien ab. Zweifach ausgezeichnet wurde zudem Through the Darkest of Times (im Test, Note 7.0), das den Kampf von Widerstandsgruppen gegen das Nazi-Regime spielbar macht.

Hier die Liste mit allen Preisträgern: