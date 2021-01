PM: Mehr als jeder zweite Deutsche kennt Cloud-Gaming (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

• Mehr als jeder fünfte Gamer in Deutschland hat bereits Cloud-Gaming genutzt

• „Damit Spielerinnen und Spieler solche Innovationen nutzen können, brauchen wir in Deutschland aber flächendeckend schnelle Internetzugänge.“

Berlin, 21. Januar 2021 – Cloud-Gaming stößt in Deutschland auf großes Interesse: Mittlerweile kennt schon mehr als jeder zweite Deutsche (56 Prozent) die Technologie, bei der selbst die technisch anspruchsvollsten Games auf nahezu allen Geräten laufen. Und obwohl viele der Cloud-Gaming-Dienste erst seit wenigen Monaten auf dem Markt sind oder sich sogar noch in einer Beta-Phase befinden, haben bereits knapp 4 Millionen Spielerinnen und Spieler in Deutschland Cloud-Gaming genutzt. Weitere 7,6 Millionen Gamer würden Dienste wie PlayStation Now, GeForce Now, Google Stadia Pro oder Project xCloud gerne ausprobieren. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von YouGov im Auftrag des game – Verband der deutschen Games-Branche.

„Cloud-Gaming gehört zu den besonders spannenden Innovationen der Games-Branche: Ob Microsoft, Nvidia und Sony oder Amazon, Google und die Telekom: Immer mehr Unternehmen steigen in den Markt für Cloud-Gaming ein“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. „Dank Cloud-Gaming kann ich überall und auf nahezu jedem Gerät die größten Blockbuster in der besten Qualität spielen. Dabei stehen wir hier erst am Anfang eines Marktes mit besonders großem Potenzial. Damit Spielerinnen und Spieler solche Innovationen nutzen können, brauchen wir in Deutschland aber flächendeckend schnelle Internetzugänge. Erst ab Bandbreiten von 50 Mbit/s macht Cloud-Gaming wirklich Spaß.“

Beim Cloud-Gaming finden alle wesentlichen Berechnungen in Rechenzentren statt. Dadurch benötigen die Spielerinnen und Spieler selbst keine besonders leistungsstarke Hardware mehr und selbst die technisch anspruchsvollsten Titel können auf einfachen Laptops, Smartphones oder Tablets gespielt werden. Lediglich eine schnelle und latenzarme Internetverbindung wird vorausgesetzt.

Informationen zu den Marktdaten

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2.027 Personen zwischen dem 27.07. und 01.08.2020 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

Pressekontakt:

Martin Puppe

game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Friedrichstraße 165

10117 Berlin

Tel.: 030 2408779-20

E-Mail: martin.puppe@game.de

www.game.de

Twitter: @game_verband

Facebook.com/game.verband

Instagram: game_verband