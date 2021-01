Geoblocking: EU verhängt Strafzahlungen gegen Valve & Co.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Als Geoblocking wird, vereinfacht gesagt, eine Praktik bezeichnet, durch die gekaufte Spiele sich nicht in anderen EU-Ländern aktivieren und spielen lassen. Dadurch soll beispielsweise verhindert werden, dass Käufer sich unterschiedliche Preisniveaus zunutze machen und so im Ausland günstige Keys einkaufen. Just solche Methoden sollen nun Valve, Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media und ZeniMax angewendet haben. Insgesamt gehe es um etwa 100 Titel.

Die EU-Kommission hat nun ihre Konsequenzen aus der Situation gezogen und die sechs Firmen zu Strafzahlungen von insgesamt 7,8 Millionen Euro verdonnert. Als Grund werden Zuwiderhandlungen gegen das EU-Kartellrecht angegeben. Valve hatte sich im Zusammenhang der Untersuchung geweigert, mit der EU-Kommission zusammenzuarbeiten und wurde mit einer Strafe von insgesamt 1,6 Millionen Euro bedacht. Die anderen Firmen hatten sich zur Kooperation bereiterklärt und dementsprechend Nachlässe auf die Strafzahlungen erhalten. Bandai Namco muss 340.000 Euro zahlen, Capcom 396.000 Euro, Focus Home Interactive knapp 2,9 Millionen Euro, Koch Media 970.000 Euro und ZeniMax ebenfalls 1,6 Millionen Euro.

Im Statement der für Wettbewerbspolitik zuständigen Exekutiv-Vizepräsidentin der Kommission Margrethe Vestager heißt es:

Die heute wegen der Geoblocking-Praktiken von Valve und fünf PC-Videospieleverlagen verhängten Geldbußen dienen als Erinnerung daran, dass es den Unternehmen nach dem EU-Wettbewerbsrecht untersagt ist, den grenzüberschreitenden Verkauf vertraglich zu beschränken. Denn solche Praktiken verhindern, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa die Vorteile des digitalen Binnenmarktes nutzen und sich in der gesamten EU das beste Angebot aussuchen können.

Zwei Vorgehensweisen konnte die Kommission bei Valve und den fünf anderen Firmen feststellen. Durch bilaterale Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Valve und den Publishern wurde umgesetzt, dass geoblockierte Keys außerhalb von Tschechien, Polen, Ungarn, Rumänien, der Slowakei, Estland, Lettland und Litauen nicht aktiviert werden konnten. Geschehen sei dies zwischen September 2010 und Oktober 2015.

Außerdem habe es im europäischen Wirtschaftsraum Vereinbarungen der Publisher Bandai, Focus Home, Koch Media und ZeniMax mit einigen PC-Händlern (Valve ausgenommen) gegeben. Durch diese wurde sichergestellt, dass der grenzüberschreitende Verkauf von Spielen soweit wie möglich eingeschränkt wurde. Diese Praktiken wurden zwischen März 2007 und November 2018 angewandt.