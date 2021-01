Atomic Heart: Neuer Trailer zeigt Raytracing / RTX-Tech-Demo verfügbar

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Bereits seit geraumer Zeit arbeitet das russische Studio Mundfish an dem First-Person-Shooter Atomic Heart. Einen Release-Termin gibt es zwar noch nicht, dafür haben die Entwickler nun aber ein Video veröffentlicht, das die Raytracing-Fähigkeit des Spiels unter Beweis stellt. Der kurze Clip zeigt eine Kamerafahrt durch einen Raum, den Hauptcharakter und ein paar kurze Action-Szenen. Neben der Beleuchtungstechnologie wird Atomic Heart auch DLSS unterstützen. Ob die grafischen Extras auch für die Konsolen-Fassungen implementiert werden, ist aktuell nicht bekannt. Gezeigt wird lediglich die PC-Version.

Falls ihr selbst Hand anlegen, beziehungsweise das Raytracing in Atomic Heart auf eurem eigenen Bildschirm sehen wollt, könnt ihr auf der offiziellen Homepage eine RTX-Tech-Demo herunterladen. Der Natur der Sache gemäß solltet ihr eine RTX-Karte verbaut haben, um die volle grafische Pracht erleben zu können. Die Entwickler geben zwar an, dass die Demo theoretisch auch auf einer GTX-Karte lauffähig ist, diese aber an den Rand ihrer Möglichkeiten treiben würde.