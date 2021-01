GG-Community-Awards 2020: Enttäuschung des Jahres // Top 10

Community-Awards 2020 (2/3)

Teaser Die GamersGlobal-Community-Awards küren die Sieger in drei Kategorien. Nach der „Überraschung des Jahres“ geht es diesmal um die „Enttäuschung des Jahres“, denen das „Spiel des Jahres“ folgt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cyberpunk 2077 ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bis zum 10. Januar hattet ihr die Möglichkeit, im Rahmen der GamersGlobal-Community-Awards 2020 in den Kategorien „Spiel des Jahres“, „Enttäuschung des Jahres“ und „Überraschung des Jahres“ eure Stimmen abzugeben. Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen standen jene 100 Titel zur Abstimmung, die von GamersGlobal in den vergangenen zwölf Monaten getestet worden waren.

In diesem Beitrag stellen wir euch den Titel vor, der die Enttäuschung des Jahres 2020 darstellt, hinzu kommen natürlich der zweite und dritte Platz sowie die Ränge vier bis zehn. Am Samstag folgen die Top 10 in der Kategorie „Spiel des Jahres“.

Bei der Abstimmung zur „Enttäuschung des Jahres“ wurden 293 Stimmen abgegeben.

Platz 1: Cyberpunk 2077 (GG-Wertung: 10)

Mit 69 Stimmen (23,5 Prozent) wählte die GamersGlobal-Community Cyberpunk 2077 zur größten Enttäuschung des vergangenen Spiele-Jahres. Neben der Abwertung der PS4- und Xbox-One-Fassung (Wertung 6.0, siehe auch diesen WoSchCa) berichteten wir unter anderem über die Entfernung des Titels aus dem PlayStation Store, defekte Speicherstände oder auch, wie sich das Entwicklestudio selbst zu den Fehlern bei der Entwicklung der Konsolenvarianten äußerte.

Platz 2: XIII (GG-Wertung: 4.0)

Den zweiten Rang dieser Kategorie nimmt das Rekame von XIII ein, das von uns die Wertung 4.0 erhalten hatte und für das 25 Stimmen abgegeben worden sind. In unserem Test schreibt Benjamin Braun zum Beispiel:

Die Neuauflage [krankt] an allen Ecken und Enden. Die Grafik leidet dank Cel-Shading gar nicht so sehr darunter, dass sie mit unterdurchschnittlich noch freundlich umschrieben ist. Aber wenn dann auch noch teils heftige Performance-Probleme, verzögerte Animationen und haufenweise grobe Bugs dazukommen, dann stört das nicht bloß ein bisschen die Atmosphäre. Allgemein ist die Bugdichte gravierend. Dicke KI-Aussetzer, falsch angezeigte Statuswerte, ständig Fehler bei der Kollisionsabfrage. Oben drauf kommen fehlende oder stark verspätet abgespielte Soundeffekte und, und, und.

Platz 3: Aquanox - Deep Descent (GG-Wertung: 5.5)

Ebenfalls auf dem Podest der Enttäuschungen des Jahres 2020 taucht Aquanox - Deep Descent auf (21 Stimmen, 7,1 Prozent). In unserem Test bewerteten wir den Titel mit der Note 5.5, zudem berichtet Mick Schnelle:

Aquanox - Deep Descent enttäuscht auf ganzer Linie. Ich hatte als alter Aquanox-Fan nicht eine einzige Minute richtig Spaß am Unterwassergeschehen! [...] Es ist mir ein völliges Rätsel, wie man nach gleich drei erfolgreichen Vorgängern derart danebenliegen kann. Die neuen Entwickler hätten einfach ein Potpourri aus allen drei Teilen mixen sollen. Herausgekommen ist stattdessen eine lahme Durchschnittsballerei, die weder Schleichfahrt noch den beiden Aquanox-Spielen das Wasser reichen kann. Zugegeben, ein richtig schlechtes Machwerk, wie die zum Test freigegebene Vorabbeta befürchten ließ, ist Deep Descent nicht. Man kann mit der Ballerei schon eine Weile die Zeit totschlagen.

Plätze 4 bis 10

Auf den Rängen 4 bis 10 sind Spiele anzutreffen, die nahezu alle einen großen Namen tragen. Sei es The Last of Us - Part 2, Marvel's Avengers oder auch Doom Eternal und Assassin's Creed Valhalla.

4. Platz: The Last of Us - Part 2

5. Platz: Torchlight 3

6. Platz: Marvel's Avengers

7. Platz: Empire of Sin

8. Platz: Doom Eternal

9. Platz: Final Fantasy 7 Remake

10. Platz: Assassin's Creed Valhalla

Wechseln zur: Überraschung des Jahres | Enttäuschung des Jahres | Spiel des Jahres