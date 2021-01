PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Mit dem letzten Update wurden die Wertungen von Computer Bild Spiele und PCGames ergänzt. Damit ist der Testvergleich abgeschlossen.

In unserem Noten-Vergleich zu Hitman 3 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Hitman 3

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players 83

v. 100 Obwohl IOI einen Großteil der Mechaniken aus den Vorgängern übernimmt und damit für gewisse Ermüdungserscheinungen sorgt, wirken die großartig designten und abwechslungsreichen Schauplätze zusammen mit den kreativen Attentat-Optionen diesem Manko erfolgreich entgegen. Computer Bild Spiele 2,1

(Schulnote) Sie pfeifen auf die Hintergründe und wollen einfach nur stilvoll und vor allem extrem abwechslungsreich Ihre Widersacher in einer Sandbox-Spielwelt abmurksen? Dann kommen Sie bei Teil 3 durchaus auf Ihre Kosten. Allerdings müssen Sie in diesem Fall mit einer recht kurzen Spielzeit von knapp sechs Stunden und gerade mal sechs Levels leben. GameStar /

GamePro 84

v. 100 Veteranen müssen an keiner Stelle neue Tricks lernen - weil es schlicht keine neuen Tricks gibt. Das muss kein Problem für euch sein, aber ihr solltet es eben verinnerlicht haben, bevor ihr den Geldbeutel zückt. Für mich geht die Rechnung (mit Ausnahme der Story) voll auf. GIGA 8.9

v. 10 Wenn ihr Hitman (2016) oder Hitman 2 (2018) gespielt habt, wisst ihr bereits jetzt ganz genau, was euch in Hitman 3 erwartet. Der Abschluss der Trilogie bleibt der etablierten Formel treu und nimmt nur Änderungen im Detail vor. PC Games /

Videogameszone.de

9.0

v. 10 Natürlich kann man sich darüber beschweren, dass es nur sechs neue Schauplätze gibt und es leider noch keine neuen Sniper Assassin-Missionen in das Spiel geschafft haben. Dennoch kann man in den zahlreichen Spielmodi unfassbar viel Zeit verbringen und immer wieder neue Gelegenheiten entdecken Spieletipps 85

v. 100 Ja, ich mag es, die Level zu erobern, immer neue Möglichkeiten zu entdecken und auszuprobieren, meinen Durchlauf immer weiter zu perfektionieren und dann leise zu verschwinden. Aber es dürstet mich nach etwas Neuem. GamersGlobal 8.5

v. 10 Zwar konserviert IO damit auch so manchen Schwachpunkt der Spielmechanik, aber vor allem eben die Stärken. Denn Hitman 3 spielt sich sehr gut, abwechslungsreich und bietet wie auch die beiden Vorgänger einen besonders hohen Wiederspielwert innerhalb der Kampagne.

Durchschnittswertung 8.5

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.